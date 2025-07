Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für Juli 2025

Im kostenlosen Monatshoroskop für Löwe zeigt der Juli, was er in Sachen Liebe, Beruf und Gesundheit zu bieten hat. Ein Blick auf die Sternenkonstellationen und Mondenergien kann neue Kraft für große Vorhaben oder eine wichtige Richtungsentscheidung geben.

Selbstliebe ist der erste Schritt zum Glück. In welchen Farben Deine Zukunft erstrahlt, weiß Dein Löwe- Horoskop für Juli. Besonders die Gesundheit sollte Deinem Sternzeichen in den nächsten Wochen am Herzen liegen.

Liebe und Partnerschaft

Schon bald kannst Du Deinem Traumpartner oder Deiner Traumpartnerin begegnen. Die Sonne steht an Deiner Seite. Wenn Du wie eine kleine Sonne aus Deiner eigenen Mitte strahlst, öffnest Du damit das Herz Deiner großen Liebe. Denke jetzt gut über alles nach und zögere wichtige Entscheidungen nicht länger hinaus. Frisch ans Werk, es kann nichts schiefgehen. Wenn Du Deinem Partner oder Deiner Partnerin jetzt nicht reinen Wein einschenkst, könnte es bald sehr eng werden.

Gesundheit und Fitness

Wenn Du es jetzt vermeidest, vor lauter Wohlgefühl träge zu werden, hast Du schon gewonnen. Das Universum schenkt Dir viel Kraft - ideal, um Dich im Fitnessstudio richtig auszutoben. Nutze Deine Freizeit für aktive Unternehmungen. Je gesünder Du Dich ernährst, desto besser wirst Du Dich fühlen.

Beruf und Finanzen

Rede nicht um den heißen Brei, sondern sage klar, was Sache ist. Du bist gerne mit anderen Menschen zusammen und arbeitest sehr erfolgreich im Team, das bringt Vorteile für alle Seiten. Was Du am Arbeitsplatz aussendest, kommt auf Dich zurück. Laufe nicht hektisch umher und verzettle Dich nicht mit tausend Aufgaben, die Du gleichzeitig zu Ende bringen willst, so funktioniert das nicht!