Monatshoroskop Löwe: Dein Horoskop für November 2025

Das kostenlose Monatshoroskop Löwe für November verrät dem Sternzeichen, wie die Liebe in naher Zukunft alles durcheinander bringen könnte. Die Tipps der Astrologie helfen dabei, neue Chancen im Leben auszuloten.

Das kostenlose Horoskop für Löwe weiß, wie Du zu neuer Kraft im Leben gelangst. In Sachen Gesundheit sollten Löwe-Männer und Löwe-Frauen diesen Monat auf jeden Fall einen Gang zurückschalten und Ruhe einkehren lassen.

Liebe und Partnerschaft



Offenheit bringt Euch näher und hilft Dir, das Wesentliche klar zu sehen. Am Liebeshimmel ziehen allerdings ein paar Regenwolken auf: Die Gefühle wirken etwas eingefroren, und gegenseitige Schuldzuweisungen blockieren Euch. Spare Dir Ablenkungsmanöver, Dein Partner oder Deine Partnerin durchschaut Dich ohnehin. Euch beiden geht es eigentlich gut, zerstöre dieses Gleichgewicht nicht durch Misstrauen oder Sturheit.

Gesundheit und Fitness

Es ist höchste Zeit für einen Entschlackungstag! Tue Dir selbst etwas Gutes und achte darauf, Körper und Geist in Balance zu halten. Überprüfe regelmäßig Dein Befinden, Vorsorge ist besser als Nachsicht. Gesundheit braucht Aufmerksamkeit und Pflege, wenn sie Dir erhalten bleiben soll. Und wenn sich etwas schon länger zieht: Gehe es endlich richtig an und gönne Dir eine gezielte Therapie.

Beruf und Finanzen

Bis auf kleine Schwächen läuft es bei Dir im Beruf gut. Nimm Dir für neue Projekte Zeit und bereite Dich gründlich vor. Momentan handelst Du stark aus dem Gefühl heraus - achte darauf, auch den Kopf einzuschalten, sonst kann sich Deine Stimmung schnell wenden. Bewahre Ruhe, denn ein glücklicher Zufall kann berufliche Probleme lösen. Versuche, im Job einen Gang zurückzuschalten, sonst läufst Du Gefahr, Dich zu übernehmen.