Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für Dezember 2023

Im Dezember sollten es Schütze-Frau und Schütze-Mann in Liebe, Beruf sowie Gesundheit nicht übertreiben und ihre Energie in der richtigen Lebenssituation gezielt einsetz en. Wann sich die passende Gelegenheit bietet, offenbaren Dir die Sternenkundler im Monatshoroskop für Schütze.

Liebe und Partnerschaft

Heiße Flirts erwarten Dich, die Funken sprühen und jemand kann Dein Herz ganz schnell entflammen. Du strahlst mit der Sonne um die Wette. Kein Wunder, Du wirst heftig umschwärmt und hast viel Spaß am Flirten. Jetzt wird es heißblütig. In der nächsten Zeit wird Erotik großgeschrieben. Besinne Dich mehr und setze Dein Gegenüber nicht unter Druck.

Gesundheit und Fitness

Vermeide schwer verdauliches Essen, dabei unterstützt Du Deinen empfindlichen Magen. Du wirkst leicht übermüdet, ruhe Dich einmal richtig aus. Du hast eine tiefe Seele für Kunst, Mystik und traumhaftes Erleben. Es ist eine günstige Zeit für spirituelles Forschen und Weiterentwicklung. Je ausgeglichener Deine Seele ist, desto wohler fühlt sich Dein Körper. Frische Dein Liebesleben auf, das bewirkt Wunder.

Beruf und Finanzen

Bleibe gelassen, die große Ausdauer für Dein Ziel kommt noch. Die Probleme im Beruf werden sich von alleine wieder in Luft auflösen und Du wirst schnell merken, dass Deine Gedanken unnötig waren. So pflichtbewusst und konzentriert warst Du schon lange nicht mehr. Wenn Du auf Deine Gesprächspartner richtig eingehst, so können alle Beteiligten ihren Nutzen daraus ziehen. Stelle also nicht auf stur.