Monatshoroskop Schütze: Dein Horoskop für Dezember 2025
Im Dezember sollten es Schütze-Frau und Schütze-Mann in Liebe, Beruf sowie Gesundheit nicht übertreiben und ihre Energie in der richtigen Lebenssituation gezielt einsetzen. Wann sich die passende Gelegenheit bietet, offenbaren Dir die Sternenkundler im Monatshoroskop für Schütze.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Schütze
Ein Astrologe würde sich wohl kaum als Hellseher bezeichnen, aber die Deutung der Sternenkonstellation ermöglicht es, Zusammenhänge und Möglichkeiten für die Zukunft von allen Tierkreiszeichen zu beschreiben. Dieses kosmische Wissen erleichtert manche Richtungsentscheidung und zeigt Dir den Weg zu einem glücklichen Leben.
Mache von dem kostenlosen Horoskop für Schütze Gebrauch, um einen schönen Monat voller Glück und Harmonie zu erleben.
Mehr zu Deinem Sternzeichen Schütze unter: Wochenhoroskope.
Monatshoroskop Schütze: 23.11. bis 21.12.
Liebe und Partnerschaft
Bei heißen Flirts läufst Du als Single zur Höchstform. Nichts lässt sich wiederholen, auch wenn es noch so schön war. Wage es und gehe in einer Beziehung den nächsten Schritt. Etwas mehr Spontanität könnte Dein Liebesleben aufregender gestalten.
Gesundheit und Fitness
Nimm Krankheit nicht auf die leichte Schulter, sondern kuriere Dich gründlich aus. Leichte Schlafprobleme verfolgen Dich schon seit längerem. Es ist besser, die Ursache nicht im Außen zu suchen. Gehe liebevoller mit Dir um! Lege ein paar Ruhepausen ein und relaxe, anstatt im Fitnessstudio zu schwitzen. Deine Stimmung dürfte die ganze Woche gut sein. Dein Körper möchte mehr regenerieren, gib ihm die Gelegenheit dazu.
Beruf und Finanzen
Du brauchst Dir beruflich keine Sorgen zu machen. Du hast jede Menge Rückenwind, solltest Deine Euphorie aber ein bisschen bremsen. Erst denken, dann handeln! Konzentriere Dich auf die wesentlichen Dinge. Sonst hast Du mit herben Rückschlägen zu kämpfen. So richtig kommst Du noch nicht in Schwung und solltest Dich auf keinen Fall übernehmen.
Titelfoto: 123RF/Alena Silkova