Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für Dezember 2025
Die Planetenbewegungen und Mondenergien stellen im Dezember die Selbstsicherheit von Skorpion auf die Probe. Behalte Deine Zuversicht und halte an einer erfüllten Beziehung auch in Zukunft fest. Das Monatshoroskop für Skorpion schenkt Dir Hoffnung für jede Lebenssituation.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Skorpion
Im Dezember gleicht sich die Energie in jedem Lebensbereich von Frau und Mann im Sternzeichen Skorpion im Zusammenspiel aus, sodass Deine innere Harmonie erhalten bleibt. Unterliegen Liebe und Partnerschaft vielen Veränderungen, bringen die Aufgaben im Beruf die nötige Stabilität.
Nicht alles aus der Vergangenheit ist Ballast, sondern manches kann Dir auch Sicherheit geben. Worum genau es sich dabei handelt, erklärt Dir das Horoskop für Skorpion.
Monatshoroskop Skorpion: 24.10. bis 22.11.
Liebe und Partnerschaft
Auch wenn Du nicht fehlerfrei bist, wirst Du trotzdem geliebt. Achte liebevoll auf die Bedürfnisse Deines Partners oder Deiner Partnerin. Dadurch wird sich Freude und Harmonie zwischen Euch ausbreiten und festigen. Wichtige Entscheidungen lassen sich nicht mehr länger verschieben. Höre auf Dein Bauchgefühl und baue auf Deine Durchsetzungsfähigkeit. Du kannst Deine Gefühle ausdrücken und eine angenehme Unterhaltung führen.
Gesundheit und Fitness
Wenn Du erste Anzeichen einer Krankheit verspürst, solltest Du überprüfen, ob Dein Unwohlsein auch einen psychischen Grund haben könnte. Aussprachen erleichtern Herz und Seele. Ein deutlicher Kraftschub hebt Dich aus Deinem Tief. Deinem Körper würde etwas Schonung guttun. Finde die richtige Mischung zwischen Bewegung und Ruhe.
Beruf und Finanzen
Lasse Dir im Job bloß nicht die Zügel so einfach aus der Hand nehmen. Traue Dir endlich einmal etwas mehr zu, Du kannst es! Achte darauf, dass Du bei wichtigen Gesprächen richtig verstanden wirst. Eine chancenreiche Zeit erwartet Dich, wenn Du Dich anpasst. Das wird Dir nicht sehr leicht fallen, da Du doch meist alles selbst bestimmen willst. Eine gute Portion Seelenruhe und Ausgeglichenheit beeindruckt Deine Vorgesetzten mehr als panischer Perfektionismus und Hektik.
Titelfoto: 123RF/Alena Silkova