Monatshoroskop Skorpion: Dein Horoskop für Mai 2026
Du willst wissen, was der Mai in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf für Dein Sternzeichen bereithält? Dann lasse Dir Dein individuelles Monatshoroskop für Skorpion nicht entgehen!
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Skorpion
Der Mai wird nicht leicht für Dich. Aber Du kannst es packen! Das Horoskop für Skorpion steht Dir als Unterstützung und Orientierung zur Seite. Vertraue auf die Weisheit der Sterne und hole Dir Wegweisung für Dein Leben.
Das Monatshoroskop für Skorpion im Mai verrät Dir, wie Du das Beste aus dem aktuellen Astromonat machst.
Mehr zu Deinem Sternzeichen Skorpion unter: Wochenhoroskope.
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Monatshoroskop Skorpion: 24.10. bis 22.11.
Liebe und Partnerschaft
Eine schwere Liebesenttäuschung belastet Dich noch immer. Versuche loszulassen! Du bist unruhig und zeigst Dich immer wieder von einer anderen Seite. Du hast beim anderen Geschlecht gute Chancen, jemand erliegt Deinem Charme. Übertreibe es nicht mit Deinen heimlichen Verabredungen.
Gesundheit und Fitness
Bemiss Deinen nächtlichen Schlaf nicht zu knapp. Deine innere Einstellung ist entscheidend für Deine Genesung. Wie wäre es, wenn Du öfter mal so richtig entspannen würdest? Tue einfach mal wieder das, was Dir so richtig Spaß macht.
Beruf und Finanzen
Jetzt oder nie, Du bist umwerfend und sehr charismatisch. Eine überraschende Entwicklung im Job bringt Erleichterung. Einigkeit macht stark, auch am Arbeitsplatz und unter Kollegen. Du stellst hohe Ansprüche und zeigst einen unbeirrbaren Blick für Qualität.
Titelfoto: 123RF/pumpking