Monatshoroskop Steinbock: Dein Horoskop für September 2024

Als ruhig und zurückhaltend werden Steinböcke beschrieben, ausgestattet mit einer ordentlichen Portion Ehrgeiz und Durchhaltevermögen. Das hilft oft weiter, und wenn es doch einmal nicht so rund läuft, wirf einfach einen Blick in Dein Horoskop . Denn das kostenlose Monatshoroskop bietet Dir eine wertvolle Hilfestellung für die Gestaltung Deiner Zukunft.

Liebe und Partnerschaft

Jetzt kannst Du ganz die Harmonie genießen. Die Anziehungskraft eines anderen Menschen darf Dich aber nicht dazu veranlassen, eine bereits bestehende Beziehung zu gefährden. Unerwartete Ereignisse und Zwischenfälle helfen bei der Bewältigung alter Themen und unsichere Zustände stabilisieren sich endlich. Charmant und lustbetont bezauberst Du nicht nur Deinen Schatz.

Gesundheit und Fitness

Deine Abwehrkräfte lassen nach. Du solltest vitaminreicher essen und Dich mehr bewegen. Ganz wichtig wäre auch eine seelische Tiefenentspannung. Tue einfach das, was Du tun willst und genieße es. Wenn Du erste Anzeichen von Unruhe an Dir bemerkst, solltest Du Dich zurückziehen und eine Entspannungsübung machen, so bleibst Du fit. Positive Gedanken kräftigen auch den Körper.

Beruf und Finanzen

Ein positiver Aspekt gibt Dir ausreichend Kraft und Entschlossenheit. Du solltest etwas zurücktreten, Du brauchst eine kreative Pause. Wenn Du beruflich etwas lockerer und nicht so ehrgeizig vorgehen würdest, wärst Du schon weiter. Wer zu verbissen handelt, hat nicht unbedingt Erfolg. Du erhältst unerwartet Rückendeckung aus den oberen Reihen.