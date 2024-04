Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für April 2024

Im Monat April haben es Menschen vom Sternzeichen Stier mit starken Emotionen zu tun. Was im Beruf oder Umgang mit Deinen Mitmenschen von Vorteil sein kann, birgt in der Liebe Konfliktpotenzial.

Liebe und Partnerschaft

Du bist nicht allein, jemand bietet seine starke Schulter an. In Dein Liebesleben kommt viel frischer Wind und tatsächlich könnte doch noch einiges zum Vorschein kommen, was Du bisher unterdrückt hast. Löse Dich von Emotionen und schalte Deinen Verstand ein. Ein Liebesurlaub ist längst überfällig, mache Deinem Partner den Vorschlag.

Gesundheit und Fitness

Nimm Dir Zeit für Dich selber und verwöhne Dich. Du hast viel erreicht und kannst Dir durchaus eine Ruhepause gönnen. Sport steht auf dem Programm, das macht Dich wieder richtig gelenkig. Du bist gut drauf, nutze die Feierabende für ein umfangreiches Fitnessprogramm. Es erdrückt Dich fast und macht Dich krank, weil Du immer wieder Deine Gefühle versteckst, um nach außen weiterhin stark und kontrolliert zu wirken.

Beruf und Finanzen

Das Verschweigen von Schwierigkeiten und Problemen stoppt den gesamten harmonischen Ablauf. Lege die Karten offen auf den Tisch. Deine Energie und Dein Geschick werden am Arbeitsplatz bewundert. Auch wenn sich Dir Widerstände in den Weg stellen, kannst Du Großes vollbringen Bloß keine Angst vor neuen Herausforderungen, Du schaffst es! In beruflicher Hinsicht beteiligst Du Dich mit viel Eifer an neuen Aufgaben und Projekten.