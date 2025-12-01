Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für Dezember 2025

Monatshoroskop Stier für Dezember 2025 - Dein Sternzeichen verrät alles über Liebe, Beruf, Gesundheit. ✓ Horoskop kostenlos ✓ für Mann & Frau | TAG24

Das Herz weiß eigentlich immer, was es will, aber es lässt sich oft von äußeren Einflüssen verunsichern. In welchem Lebensbereich Du im Dezember lieber keine Richtungsentscheidung treffen solltest, steht im kostenlosen Monatshoroskop für Stier.

Monatshoroskop Stier: Dein persönlicher Ausblick für Dezember 2025. © 123RF/Alena Silkova

Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Stier

Aktuell lassen die Sternenkonstellation und die Mondenergie alle Stiere in Liebe, Partnerschaft und Beziehung zu Anderen einander näherkommen. Nicht jeder kann in dieser Atmosphäre einen klaren Kopf bewahren und die eigenen Gefühle richtig einordnen.

Das gratis Horoskop hilft Frau und Mann im Sternbild Stier bei Liebesangelegenheiten und auch in jeder anderen Lebenssituation dabei, den Verstand nicht von der Stimmung beeinträchtigen zu lassen und sich in Richtung Zukunft zu orientieren. Mehr zu Deinem Sternzeichen Stier unter: Wochenhoroskope.

Monatshoroskop Stier: 21.4. bis 20.5.