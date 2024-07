Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für Juli 2024

Ob es am Liebeshimmel rosig aussieht, Du Deine Ziele im Beruf erreichst und die Gesundheit mitspielt, erfährst Du hier im Stier Monatshoroskop für Juli.

Liebe und Partnerschaft

Extrawünsche dürfen nicht immer auf Deine Kosten erfüllt werden, mache dies deutlich klar. In den nächsten Tagen bist Du ein bisschen zurückhaltender als sonst. Man wird Dich zwar nicht ganz verstehen, aber man wird es akzeptieren. Deine Bedenkzeit ist abgelaufen, eine Entscheidung darfst Du nun nicht länger aufschieben. Von selbst wird sich das Problem nicht erledigen. Du hast buchstäblich ins Schwarze getroffen. Partnerschaften blühen auf und sind harmonisch und liebevoll wie nie.

Gesundheit und Fitness

Du bist jetzt ruhiger und bescheidener als sonst, das bekommt Dir gut. Mit Deinen Aktivitäten solltest Du es nicht übertreiben, sonst bist Du schon bald völlig ausgepowert. Das schadet mehr als es nutzen kann. Umwandlung und Stille sind angesagt. Also ziehe Dich zurück und nutze diese Phase, um Dich zu regenerieren. Körperliches Training und Konditionsübungen können jetzt ein erster Anfang für ein ausgewogenes Fitnessprogramm sein.

Beruf und Finanzen

Dein Verstand ist top in Form. Du findest sogar für besonders knifflige Probleme schnell eine Lösung. Wenn Du jetzt aktiv bleibst, wird alles in geordneten und übersichtlichen Bahnen verlaufen. Trotz kleiner Blockaden bist Du in Deiner Arbeit nicht zu toppen. Achte darauf, nicht gleich empfindlich und gereizt zu reagieren. Halte Deine Zusagen ein, auch wenn Du nur wenig Zeit hast. Du wirkst sonst unglaubwürdig und das würde Deinem Ruf sehr schaden.