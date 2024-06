Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für Juni 2024

Entdecke das gratis Horoskop für Stier im Juni. Nur wer seine eigenen Schwachstellen kennt, kann an ihnen arbeiten. Das gilt für die Lebensbereiche der Liebe und Partnerschaft genauso wie für die Gesundheit und den Beruf. Niemand ist vollkommen, aber Stillstand bringt Dein Sternzeichen auch nicht weiter.

Liebe und Partnerschaft

Du wirkst total sexy, ziehst aber nur jemanden an, der Probleme macht. Keine Sorge, Dein Partner ist eben nicht so romantisch veranlagt wie Du. Endlich geht es wieder bergauf. Deine Partnerschaft wird sich vertiefen. Bleibe bescheiden und überfordere Deinen Partner nicht. In den Armen Deines Schatzes fühlst Du Dich glücklich und geborgen.

Gesundheit und Fitness

Du bist hellwach und verfügst in Deiner Freizeit über ausreichende Energien. Vermeide allzu Strapaziöses. Dein Motor läuft auf Hochtouren, das hältst Du auf Dauer nicht durch. Manchmal fühlst Du Dich ganz schön erschöpft.

Beruf und Finanzen

Wenn Du den Beruf aus tiefster Seele als Berufung empfindest, so strahlst Du das direkt aus, bist glücklich und erntest Befriedigung und Erfolg. Die Welt und der Erfolg stehen Dir offen, Du musst nur den ersten Schritt wagen. Du kannst noch viel mehr an Leistung aus Dir heraus holen. Aus Deinem tiefen Inneren kommen Impulse, die Dir sagen, dass jetzt Zeit ist zum Handeln. Dein Chef wird es Dir danken.