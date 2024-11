Monatshoroskop Stier: Dein Horoskop für November 2024

Liebe und Partnerschaft

In Deiner Partnerschaft kann es zu Problemen kommen. Diese Situation lädt Dich zum Reflektieren ein, damit Du endlich erkennst, was zu tun ist. Wenn in Deiner Beziehung etwas fehlt, solltest Du Deinen Partner oder Deine Partnerin darauf ansprechen. Mehr Leidenschaft und neues Liebesglück, besonders für Singles, stehen an. Bleibe in den Startlöchern und prüfe Deine Chancen. Du erlebst eine Zeit der Besinnung sowie der Konzentration und gehst mit Umsicht zu Werke. Alles verläuft langsamer, aber umso gründlicher.

Gesundheit und Fitness

Trainiere mal wieder Deine Kondition. In der Vergangenheit hast Du Dich zu sehr auf Deinen Lorbeeren ausgeruht. Jetzt wirkst Du wieder schlapp. Suche gesundheitliche Hilfe in einer Heil- und Badekur. Gönne Deinem Körper die schon seit langer Zeit fällige Rundumerneuerung. Du hast eine tiefe Seele für Kunst, Mystik und traumhaftes Erleben. Es ist eine günstige Zeit für spirituelles Forschen und Weiterentwicklung. Wenn Du endlich eine klare Entscheidung triffst, fällt Deine Anspannung ab.

Beruf und Finanzen

Du wirkst derzeit anziehend auf andere, und berufliche Vorteile bieten sich an. Sei nicht zu bequem und packe die Gelegenheit beim Schopf! Du kommst voll zum Zug; Deine Talente sind mächtig gefragt. Weil Du eine verfahrene Situation rettest, bist Du für Deinen Chef unersetzlich. Du fühlst Dich wundersam gelöst und entspannt. Du kannst die Annehmlichkeiten der Gefühlswelt genießen und findest die Erfüllung.