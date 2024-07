Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Juli 2024

Auch wenn Du vielleicht meinst, gerade sehr aktiv sein zu müssen: Laut Deinem Horoskop solltest Du Dich diesen Monat besser etwas schonen. Dein Körper und Geist sehnen sich nach einer Auszeit. Doch das ist noch nicht alles. Lies Dir jetzt durch, was die Astrologen Deinem Tierkreiszeichen Waage hinsichtlich Deiner Gesundheit sowie in Beziehungsthemen und beruflichen Angelegenheiten raten.

Liebe und Partnerschaft

Lasse jemanden an Deinen romantischen Gedanken teilhaben. Kann es sein, dass Dein Partner oder Deine Partnerin eigene Wege geht? Mögliche Unstimmigkeiten in der Partnerschaft lösen sich in Wohlgefallen auf. Vielleicht fühlst Du Dich jetzt aggressiv und bist den Tränen nahe, oder Du kannst Dich selbst nicht leiden, halb so schlimm, das vergeht wieder.

Gesundheit und Fitness

Rücken schonen, sonst kann es schnell schmerzhaft werden. Deine Nerven spielen Dir mal wieder einen Streich. Du fühlst Dich erschöpft und ausgelaugt. Dein gesundheitliches Wohlbefinden ist sehr schwankend.

Beruf und Finanzen

Du bist schnell bereit anderen, mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. Doch sollte Dein helfender Beistand nicht zur Selbstverständlichkeit werden. Du startest neu durch und bist dankbar für zukunftsorientierte Vorschläge. Du bist von einer inneren kreativen Unruhe erfüllt, voller Verlangen nach neuen Eindrücken und Ideen. Gehe den Dingen auf den Grund. Du fühlst Dich entmutigt und kämpfst mit zusammengebissenen Zähnen um Deine Stellung. Gib nicht auf, Du wirst vorankommen!