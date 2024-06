Monatshoroskop Waage: Dein Horoskop für Juni 2024

Liebe und Partnerschaft

Es wird sinnlich und Du verstehst Dich blendend. Gehe aus, Du knüpfst ganz schnell nette Kontakte. Du durchlebst eine Zeit besonderer Triebhaftigkeit. In der nächsten Zeit erlebst Du einige positive Überraschungen. Wenn Du Deine eingetretenen Pfade verlässt, wirst Du belohnt.

Gesundheit und Fitness

Bewegung an der frischen Luft kann auch Dir nicht schaden. Nimm Dir einen Tag und lasse die Seele richtig baumeln. Deine gesundheitliche und seelische Beschaffenheit ist mehr als stabil. Baue darauf auf und nutze diese günstige Phase. Achte auf Deine Gesundheit und auf die Symptome. Wenn es nicht besser wird, suche unbedingt einen Arzt auf.

Beruf und Finanzen

Mit Vernunft und Verantwortungsgefühl legst Du eine wichtige Basis für Deine Weiterentwicklung. Achte auf Signale von außen. Mit klaren Zielvorstellungen verschaffst Du Dir am Arbeitsplatz Respekt. Dein Arbeitsberg lässt sich am besten in Teamarbeit abtragen. Deine Sehnsucht nach Gemeinsamkeit findet offene Ohren. Man wartet schon lange darauf, dass Du endlich den ersten Schritt machst.