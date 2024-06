Monatshoroskop Wassermann: Dein Horoskop für Juni 2024

Liebe und Partnerschaft

Versuche, Deine innere Unruhe in den Griff zu bekommen. Mache nur das, was wirklich gemacht werden muss. Schaffe klare Verhältnisse. Man gönnt Dir nicht Dein großes Glück! Neider gibt es eben überall. Auch Singles haben plötzlich freie Bahn, die Liebe läuft auf Hochtouren. Wenn Du Deinem Partner das Gefühl gibst, gebraucht zu werden, wird er sich noch mehr bemühen.

Gesundheit und Fitness

Du bist guter Dinge und voller Zuversicht. Darum fällt Dir manches leichter als sonst. Du lebst bewusster und wirkst anregend und motivierend. Steige doch von Wein und Schokolade auf Tee und Obst um. Du wirst erstaunt sein, wie Deine Laune zurückkehrt und die Gesundheit lacht. Deine gesundheitliche Verfassung steht auf dem Höhepunkt. Frische Luft tut Dir jetzt richtig gut. Du solltest bei einem langen Spaziergang über Deine Träume nachdenken und Kraft schöpfen.

Beruf und Finanzen

Erledige nur die dringenden und notwendigen Aufgaben und Arbeiten. Lasse alles andere liegen. Gönne Dir eine Auszeit. Beruflich ist ein Richtungswechsel angesagt. Du bekommst dazu Unterstützung von allen Seiten. Nimm die Hilfe dankbar an. In diesen Tagen kannst Du ganz vorn mitmischen und Dir manches Lob abholen. Deine Fähigkeiten sind bei Kollegen und Vorgesetzten gefragt. Diplomatie ist Trumpf. Damit stichst Du alle unliebsamen Zeitgenossen aus und kannst am Arbeitsplatz und auch privat am besten überzeugen.