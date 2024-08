Monatshoroskop Widder: Dein Horoskop für August 2024

Unglaublich, was die Sterne alles über Dein Sternzeichen Widder zu wissen scheinen. Was genau, erfährst Du in Deinem Widder Monatshoroskop im August.

Liebe und Partnerschaft

Zurzeit kann niemand das Feuer der Leidenschaft in Dir entfachen. Ein Flirt entwickelt eine gewisse Brisanz, behalte alles im Auge. Wenn Du in Dich hinein hörst, dann entdeckst Du einen großen Schatz. Es ist das Wissen darüber, was richtig und was falsch ist. Plötzlich kehrt Ruhe in Dein Liebesleben ein, Du kannst es gar nicht so recht glauben und witterst hinter jedem Baum einen Feind.

Gesundheit und Fitness

Du solltest erst neue Kräfte sammeln, dann kannst Du wieder aktiv werden. Verwöhne von Zeit zu Zeit auch einmal Deinen Körper, z.B. mit einem duftenden Bad oder einer wohltuenden Massage. Der Druck im Kopf lässt nach, das Atmen fällt wieder leichter, es gibt kaum noch Probleme. Zwischendurch einfach mal nichts tun, das beruhigt das Nervenkostüm.

Beruf und Finanzen

Die schlauen Sprüche Deiner Kollegen locken Dich nicht mehr aus der Reserve. Man setzt große Erwartungen in Deine Person und in Dein Wissen. Du nimmst jemanden für Dich ein, das bringt auf jeden Fall Vorteile. Dadurch wirst Du zu neuen Ideen und Taten inspiriert. Ehrgeiz und Engagement lohnen sich auf jeden Fall.