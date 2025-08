Monatshoroskop Widder: Dein Horoskop für August 2025

In der Liebe knistert es bei allen Widder-Geborenen diesen Monat gewaltig. Wie Du mit kosmischer Energie das Maximale für Dich erreichst, sagen Dir die Sterne - in Deinem kostenlosen Monatshoroskop Widder für August 2025.

Liebe und Partnerschaft



Manchmal erschrickst Du über die Heftigkeit der Gefühle, die Du empfinden kannst. Habe den Mut, zu zeigen, wer Du wirklich bist. Hast Du schon gemerkt, dass Du Herzen im Sturm eroberst? Mache ein paar Abstriche bei Deinen erotischen Gedanken. Ein Lächeln ist der kürzeste Weg zwischen zwei Menschen.

Gesundheit und Fitness

Gönne Dir etwas mehr Ruhe. Lasse ruhig mal die Seele baumeln und lies ein gutes Buch. Körperliche Bewegung kann auch Deine Gedanken wieder ins Fließen bringen. Deshalb solltest Du Dich um ein geregeltes Fitnessprogramm bemühen. Deine Kräfte schwanken zwischen hoch und tief, haushalte richtig! Gesundheitliche Störungen vergehen, verschleppte Probleme werden großzügig und schnell gelöst. Eine schöne, harmonische Zeit steht bevor.

Beruf und Finanzen

In Gemeinschaften bist Du jetzt gefordert, Dich noch mehr einzubringen, und zwar mit all Deinen persönlichen Fähigkeiten und Talenten. Sei nicht zu streng mit Deinen Mitarbeitenden, sie können nichts für die momentane Situation. Mit Freundlichkeit kommst Du viel weiter. Geschäftlich kündigen sich endlich mal wieder ein paar Möglichkeiten und Highlights an. Es läuft alles wie am Schnürchen, nichts kann schiefgehen. Trotzdem fällt es Dir schwer, Dich richtig auf Deine Arbeit zu konzentrieren.