Monatshoroskop Widder: Dein Horoskop für Dezember 2025
Die anstehenden Aufgaben in Liebe, Beruf und Gesundheit sind für Widder im Dezember nicht leicht zu bewältigen, aber die kosmischen Zeichen deuten auf Erfolg. Hilfreiche Tipps kommen von den Sternenkundlern im kostenlosen Monatshoroskop für Widder.
Dein persönliches Monatshoroskop für das Sternzeichen Widder
Je mehr der Partner oder die Partnerin in der Beziehung gefangen ist, desto stärker versucht er oder sie zu entkommen. Zu dieser Erkenntnis gelangen Widder-Mann und Widder-Frau in diesem Monat. Doch auch als Single kann der Dezember spannend werden.
Welche Erlebnisse und Hürden das Schicksal für Dich vorherbestimmt hat, beschreibt Dir das kostenlose Horoskop für Widder genauer.
Monatshoroskop Widder: 21.3. bis 20.4.
Liebe und Partnerschaft
Lasse Deine Gefühle tiefer unter die Haut gehen. Gehe intensiver auf Deinen Partner oder Deine Partnerin ein und widme Dich ganz dieser Zweisamkeit. Nicht nur Hektik, plane auch genügend Zeit für traute Momente zu zweit. Wenn Du Dich ganz hingibst, kannst Du die Liebe richtig genießen. Momentan kannst Du Deine Gefühle sehr gut hinüberbringen.
Gesundheit und Fitness
Kuriere eine Erkältung unbedingt richtig aus, das verhindert Nachwehen. Du hast viel Energie, also baue jetzt etwas Kondition auf. Auch wenn Du Dich gesundheitlich leicht angeschlagen fühlst, spricht nichts gegen eine Runde Squash oder eine Fahrradtour am Wochenende. Und: Nimm Dir nachts genug Schlaf.
Beruf und Finanzen
Du gibst nicht auf, bis Du endlich erreicht hast, was Du willst. Pläne und Vorhaben führst Du sehr konsequent und erfolgsorientiert durch. Das Schöne dabei: Du verlierst nie das Lächeln auf den Lippen. Glück liegt auf Deinem Weg, und Du darfst Dich ruhig ein wenig darauf ausruhen. Diese positive Phase hält noch lange an. Du bist nicht zu bremsen und absolut auf dem richtigen Weg.
