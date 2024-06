Monatshoroskop Widder: Dein Horoskop für Juni 2024

Liebe und Partnerschaft

Ein heißer Flirt geht auch Dir ganz schön unter die Haut. Im Moment weißt Du vielleicht noch nicht genau, wie Deine Lage später aussehen wird. Aber dass sich einiges positiv verändern wird, das ist sicher. Deine frechen Flirtsignale sind ganz schön ermutigend. Fragen, warum Dinge so geschehen, tauchen immer wieder auf und nicht immer findet man eine direkte Antwort darauf. Habe Vertrauen, hinterfrage nicht alles.

Gesundheit und Fitness

Gesundheitlich fühlst Du Dich zwar gut, aber das könnte trügerisch sein. Gehe liebevoll mit Schwächeren um und steigere Deine Vitalkraft durch Bewegung. Noch kannst Du nicht so, wie Du willst, teile Deine Kräfte besser ein. Vermeide anstrengende Aktionen, Dein Energielevel steigt nur langsam an.

Beruf und Finanzen

Deine Arbeitskollegen sind auf Dich nicht gut zu sprechen, Du kritisierst zu viel. Positive Einflüsse begünstigen Deine laufenden Unternehmungen. Du hast wieder etwas mehr Spielraum. Nimm Dir jetzt richtig Zeit für Dich. Kreativität will jetzt beruflich ausgelebt werden. Verzettle Dich jetzt nicht in allzu vielen Kleinigkeiten. Erst wenn Du Dein Ziel klar vor Augen hast, weißt Du, was getan werden muss.