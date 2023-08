Monatshoroskop Zwillinge: Dein Horoskop für August 2023

Im ersten Moment erscheinen neue Chancen in Liebe und Beruf Zwillingen nicht immer als vertrauensvoll. Das Universum lädt Zwillinge-Mann und Zwillinge-Frau ein, die Augen zu öffnen und mit mehr Zuversicht auf das Leben zu schauen.

Liebe und Partnerschaft

Widme Deinem Partner etwas mehr Zeit. Es droht eine kurze Auseinandersetzung, allerdings herrscht auch schon bald wieder eitel Sonnenschein. Nichts Ernsthaftes also. Bei vernünftigem Lebenswandel kann nichts passieren. Deine Sturm- und Drangzeit ist längst vorbei, steuere einen anderen Hafen an. Du hoffst immer noch auf die Erfüllung der großen Liebe, das ist gut so!

Gesundheit und Fitness

Beginne die Tage ruhig und gelassen. Du solltest Deinen Körper zwar in Form bringen, aber alles mit Maß und Ziel! Werde aktiv und verwirkliche Deine Träume. Du fühlst Dich stark und jeder Situation gewachsen. Sieh ein, dass Du es nicht immer allen recht machen kannst.

Beruf und Finanzen

Du arbeitest viel und bist sehr eingespannt. Du solltest am Wochenende ausspannen und nicht an die Kollegen denken. Bleibe Deinen Zielen treu, ein Kompromiss nutzt Dir selbst gar nichts. Kein Wunder, dass Dein Chef strahlt, wenn er Dich sieht, Dein Arbeitsstil ist einfach toll. Du verfügst über eine rege Denktätigkeit und Mitteilsamkeit. Alles Sachliche geht Dir gut von der Hand, weil Du Deine Gedanken präzise formulierst.