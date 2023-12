Monatshoroskop Zwillinge: Dein Horoskop für Januar 2024

Liebe und Partnerschaft

Du fühlst Dich von einer Person unwiderstehlich angezogen. Wenn Du Dir etwas in den Kopf setzt, dann möchtest Du das auch durchziehen. Das wird nicht so einfach, da von außen Grenzen aufgezeigt werden. Dein Partner lässt sich nur zu gerne in Deine Unternehmungen einbinden. Zurzeit liegst Du mit Deinen Mitmenschen auf einer Wellenlänge. Als Single hast Du super Flirtchancen. Gehe mal wieder in Dein Lieblingslokal.

Gesundheit und Fitness

Lasse Dich unbedingt voll und ganz auf das ein, was Du gerade tust. Stärke mit Optimismus Deine Körperabwehr! Vorsicht - widerstehe Deinen laufenden Heißhungerattacken! Du fühlst Dich erschöpft und ausgelaugt. Ein bisschen Bewegung an der frischen Luft weckt Deine Lebensgeister.

Beruf und Finanzen

Ein positiver Aspekt gibt Dir ausreichend Kraft und Entschlossenheit. Du bist zu unruhig: Reden, Verhandeln, Reisen, Geschäfte, Geselligkeit. Du musst Dich mehr konzentrieren und doppelt so genau sein wie sonst. Keine Zeit der großen Erfolge, doch durch Deine Ideen knüpfst Du Kontakte. Bei der erforderlichen Besonnenheit winkt Dir eine produktive Zeit. Achte darauf, nicht zur Heftigkeit oder Flüchtigkeit zu neigen.