Monatshoroskop Zwillinge: Dein Horoskop für Juli 2026

Was die Astrologie aktuell über Dein Sternzeichen verrät, ob Du ausgeglichen bist und Deinem Sternzeichen alle Ehre machst oder einige Lebensbereiche aus der Balance geraten sind – das alles erfährst Du im Horoskop für Zwillinge im Juli.

Liebe und Partnerschaft

Herzliche und innige Stunden erwarten Dich am Wochenende. Jetzt wird es lebhafter und es geschehen Dinge, bei denen Du Dich spontan verhalten kannst, das ist Dir momentan sehr recht. Deine Liebessterne stehen eher auf Sturm. Achte darauf, dass es nicht eskaliert. Deine Geduld ist nicht besonders stabil. Nur wenn Du entschlossen handelst, spürst Du partnerschaftlich positive Wendungen.

Gesundheit und Fitness

Mal überdreht, mal schlapp, haushalte besser mit Deinen Energien. Iss, was Dir schmeckt, aber mit Maß und Ziel. Deine Gesundheit wird unter Deinem übertriebenen Einsatz leiden. Du brauchst Abwechslung und solltest der Alltagsroutine entfliehen.

Beruf und Finanzen

Du suchst nach dem tieferen Sinn Deiner beruflichen Tätigkeit. Wenn Du ihn nicht findest, möchtest Du alles hinwerfen, das wäre falsch. Du musst Dir nicht die ganze Arbeit auflasten, bitte um Hilfe! Es drohen kleine Reibereien mit Kollegen. Ordne Dich nicht unter, versuche aber auch nicht, Deinen Kopf unbedingt durchzusetzen. Deine Idee sorgt am Arbeitsplatz für viel Gesprächsstoff.