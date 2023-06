Monatshoroskop Zwillinge: Dein Horoskop für Juni 2023

Im gratis Horoskop für Zwillinge im Juni erwarten Dein Sternzeichen Überraschungen in der Liebe, der Gesundheit und dem Beruf. Wer die Zukunft mit Herz und Verstand anpackt, kann viel Freude an seinem Schicksal haben.

Liebe und Partnerschaft

Durch Venus in Deinem Zeichen wirkst Du besonders verführerisch und weckst Interesse. Halte im Gespräch eine klare Linie ein! Du kannst alles zum Ausdruck bringen, musst aber darauf achten, Dich nicht im Ton zu vergreifen. Falls Du ein Date planst, wäre das der richtige Zeitpunkt. Im Moment hast Du den besten Draht zu Deinen Mitmenschen. Deine Lockerheit kommt an. Du machst genau das Gegenteil von dem, was von Dir erwartet wird. Du willst anders erscheinen, als Du wirklich bist.

Gesundheit und Fitness

Lasse Dich von einem ewigen Besserwisser nicht zu sehr nerven. Du zeigst jetzt eine Neigung, Deinen Wünschen nach Genuss und Bequemlichkeit besonders leicht nachzugeben. Vorsicht vor Übertreibungen. Es könnte Dir nicht schaden, die eigene schlanke Linie im Auge zu behalten. Gib Dir durch frisches Obst eine erfrischende Vitaminspritze!

Beruf und Finanzen

Alles, womit Du in letzter Zeit nicht fertig wurdest, und alles, was Du schon seit Langem aufgeschoben hast, kannst Du jetzt erfolgreich erledigen. Klug gehst Du an Deine Aufgaben heran, nicht jeder verdient Dein Vertrauen. Zeige durch Deine Bemühungen, dass Du noch viel mehr in der Lage bist, zusätzliche Dinge zu übernehmen und zu organisieren.