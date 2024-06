Monatshoroskop Zwillinge: Dein Horoskop für Juni 2024

Nimm Dein Schicksal in die Hand. Das kostenlose Monatshoroskop für Zwillinge lädt dazu ein, im Juni einige Schritte auf der Zukunftsskala des Glücks nach oben zu klettern. In welchen Lebensbereichen Chancen warten, weiß das Horoskop für Dein Sternzeichen.

Liebe und Partnerschaft

Erst wenn Du echte Nähe zulässt, kann der Partner sein Herz richtig öffnen. Dein Partner hat etwas auf dem Herzen, Du solltest gut zuhören. Du als Vertreter der besonnenen Art spielst mit dem Feuer, wenn Du Dich aus einer Laune heraus und ohne Bedenken auf ein Abenteuer einlässt. Egal was Du vorhast, Dein Schatz ist immer gerne mit von der Partie.

Gesundheit und Fitness

Eine leichte Grippe ist im Anflug, schone Dich. Trinke viel, um Deine Nieren zu entgiften. Nicht jeder ist so zäh und belastbar wie Du, also nimm mehr Rücksicht! Momentan solltest Du alles etwas langsamer angehen und nachts genügend schlafen. Setze zusätzlich auf eine gesunde Küche.

Beruf und Finanzen

Die Durchsetzung Deiner beruflichen Vorstellungen wird wesentlich davon abhängen, ob Du Deine Ideen mit Entschiedenheit vertrittst. Reagiere nicht immer so ungehalten, wenn Anforderungen an Dich gestellt werden. Im Job musst Du für das, was Du tust, alleine gerade stehen. In Diskussionen vertrittst Du grundsätzlich eine ausgeprägte eigene Meinung. Mit viel Begeisterung kannst Du andere von Deinen Ansichten überzeugen.