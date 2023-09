Monatshoroskop Zwillinge: Dein Horoskop für Oktober 2023

Ob es das Schicksal im Oktober mit Mann und Frau im Tierkreiszeichen Zwillinge in den Lebensbereichen Liebe, Gesundheit und Beruf gut meint oder Dich doch neue Herausforderungen erwarten, offenbart Dir das kostenlose Monatshoroskop für Zwillinge.

Laut dem kostenlosen Horoskop für Zwillinge stehen die Sterne und Himmelskörper in der aktuellen Lebenssituation günstig für jede Richtungsentscheidung und kreative Prozesse.

Manchmal ist es egal, wie schnell Du auf ein Ziel im Leben zurennst. Die Länge der Strecke dahin bleibt dieselbe. Spar Deine Energie und finde Deine innere Harmonie, dann erscheint der Weg in die Zukunft nicht so beschwerlich.

Liebe und Partnerschaft

Ein netter Besuch wird Dich überraschen und Abwechslung in den Alltag bringen. Freue Dich und nimm das Gute an. Auch Singles haben plötzlich freie Bahn, die Liebe läuft auf Hochtouren. Du kannst nicht von allen Anderen erwarten, dass sie sich Deinen Idealen anpassen. Andere Menschen haben oft ganz andere Ziele. Blicke verraten jetzt mehr als tausend Worte.

Gesundheit und Fitness

Es können sich leichte Stress-Symptome zeigen. Softe Bewegung nimmt Schmerzen und bessert die Laune spürbar. Es ist nie zu spät, sich einen Traum zu erfüllen. Darum solltest Du Dich bewusster ernähren, mehr Sport treiben und somit Deine Pfunde verlieren. Du bist viel zu schnell aufbrausend und solltest die Dinge ruhiger angehen.

Beruf und Finanzen

Deine Gelassenheit und Deine positive Art wirken wie Balsam auf das ganze Team. Du sprühst seit einiger Zeit geradezu vor Optimismus und Tatendrang und kannst es kaum erwarten, ein vielversprechendes Projekt in Angriff zu nehmen. Du verblüffst und überraschst am Arbeitsplatz mit einer Leistung, die man Dir so nicht zugetraut hätte. Sei stolz auf Dich! Prüfe unbedingt, ob Deine Vorhaben auch realisierbar sind.