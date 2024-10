Monatshoroskop Zwillinge: Dein Horoskop für Oktober 2024

Was Dir im Oktober guttut und worauf Du lieber achten solltest, erfahren alle im Sternzeichen Zwillinge-Geborene in ihrem kostenlosen Monatshoroskop Zwillinge.

Was hält der neue Monat astrologisch gesehen für Dich bereit? Finde es in Deinem Horoskop heraus! Sternenkundler entziffern jeden Monat für Dich Dein kosmisches Schicksal und weitere Botschaften aus dem Universum.

Liebe und Partnerschaft

Dein Schatz tut alles, um Dich zufriedenzustellen. Er hat eine Chance verdient. Du verbreitest eine knisternde, elektrische Atmosphäre. Was brennt Deinem Liebesleben auf dem Herzen? Deine Leidenschaft kann erst wieder lodern, wenn Du Raum schaffst und Schleusen öffnest. Deine forsche Art ist genau das, was die anderen mögen. Du kannst Dir Gefühle erlauben und Deine Körpersprache sprechen lassen!

Gesundheit und Fitness

Dein stabiles Nervenkostüm ist in der jetzigen Situation sehr von Vorteil. Versuche heute auf jeden Fall einmal für eine halbe Stunde an die frische Luft zu kommen. Es regt den Geist an und bringt neue Energie. Keine Hektik! Mit Besonnenheit erreichst Du mehr. Vorsicht im Verkehr und Sport sowie im Beruf, es lauern Gefahren. Gehe aus, feiere, aber achte auf zu viele Genussgifte. Lasse Dich nicht von Menschen verführen, die trinkfester sind als Du.

Beruf und Finanzen

Wenn es um wichtige Dinge geht, solltest Du Dich besser persönlich darum kümmern. Betrachte Deine augenblickliche Situation nicht als schicksalhaft. Du kannst Deine Position durchaus verändern, wenn Du willst. Du hast ein besonderes Feeling und verstehst es, Kontakte beruflich zu nutzen. Du organisierst umsichtig, kannst motivieren und anleiten.