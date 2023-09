Monatshoroskop Zwillinge: Dein Horoskop für September 2023

Verzage nicht, wenn Du nicht weiter weißt, ob in der Liebe oder im Beruf. Das September- Horoskop für Zwillinge steht Dir zur Seite. Auch wichtige astrologische Lebensratschläge für Deine Gesundheit erhältst Du hier.

Liebe und Partnerschaft

Überwinde Dich jetzt und sei bereit, mit einer Person, die Dir nahe steht, über Deine innersten Gefühle und Gedanken zu sprechen. Folge dem Menschen, der Dein Innerstes zum Glühen bringt. Du willst erobert, aber nicht vollständig in Besitz genommen werden. Dein Beziehungsleben festigt sich, auch wenn es nicht so leidenschaftlich zwischen Euch ist. Versteife Dich nicht immer auf den Nutzen.

Gesundheit und Fitness

Entspanne Dich, sammle Kraft für die kommenden Aufgaben. Du hast eine tiefe Seele für Kunst, Mystik und traumhaftes Erleben. Es ist eine günstige Zeit für spirituelles Forschen und Weiterentwicklung. Du bist rundum topfit. Bleibe weiterhin so aktiv! Je ausgeglichener Deine Seele ist, umso wohler fühlt sich Dein Körper. Frische Dein Liebesleben auf, das bewirkt Wunder.

Beruf und Finanzen

Denke an die Konsequenzen, wenn Du Dich mit Deinem Chef anlegst. Lasse auch einmal andere zu Wort kommen, die mit Sicherheit genauso schlau sind. Du gibst Dich momentan sehr provokant und nervend. Wenn Du Dich überschätzt, musst Du Verluste tragen. Lasse es nicht so weit kommen, sondern plane ganz gründlich. Wenn Du auf Deine Gesprächspartner richtig eingehst, können alle Beteiligten ihren Nutzen daraus ziehen. Stelle also nicht auf stur.