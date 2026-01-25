Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 25.1.2026

Horoskop heute, Sonntag 25.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Wirf mit dem Horoskop für den heutigen Sonntag, den 25. Januar, einen Blick in die Zukunft und entfliehe Deiner Vergangenheit. Doch bedenke, dass Du nur in dem gegenwärtigen Moment Einfluss auf Deine Lebenssituation ausüben kannst.

Dein kostenloses Horoskop am Sonntag, dem 25.1.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Sonntag, den 25.1.2026. © 123RF / mihno Alle Tierkreiszeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische) sind dazu aufgefordert, ihre eigenen Stärken und ebenso ihre Schwächen zu erkennen. Durch dieses Wissen wird Dir Dein Potenzial für Wachstum bewusst. Auch begreifst Du, wie Du Deine Energie in jedem Lebensbereich gezielt einsetzen kannst. Es gibt jedoch Zeiten, in denen die Vernunft bei Themen wie Liebe, Beruf und Gesundheit nicht weiterweiß. Sich dann nur auf die eigenen Gefühle zu verlassen, erscheint unsicher und löst vielleicht etwas Unbehagen aus. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 23.1.2026 Traue Dich, auf Dein Herz zu hören. Alles, was Du in Deinem Leben brauchst, ist in Dir. Die Himmelskörper erinnern Dich mit ihren persönlichen Botschaften an diese kosmische Wahrheit.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Hast Du den richtigen Partner gefunden? Dann intensiviere die Beziehung. Jetzt kommt es darauf an, wer über das dickere Finanzpolster verfügt.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Statussymbole sagen nichts über die wirkliche Fähigkeit eines Menschen aus. Mach einfach einen guten Job, der Rest kommt von allein. Denke an Dein Versprechen, falls nicht, könnte Dir das Kummer bereiten.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Nur aus Erfahrung wird man klug, das hat sich jetzt wieder deutlich gezeigt. Versprich heute nicht mehr, als Du halten kannst, nur weil Du nicht Nein sagen kannst. Du tust niemandem einen Gefallen damit.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Trotz Deiner starken Ausstrahlung wirkst Du manchmal eigenbrötlerisch und fühlst Dich in der Gesellschaft vieler Menschen nicht wohl. Nur helle Köpfe besteigen den Thron des Erfolges.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du brauchst einen Partner, auf den Du Dich verlassen kannst. Beachte, dass Dein Denken von Deinen Gefühlsschwankungen beeinträchtigt sein kann. Lege also nicht alles auf die Goldwaage.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Die Probleme im Beruf werden sich von alleine wieder in Luft auflösen und Du wirst schnell merken, dass Deine Gedanken unnötig waren. Ein rechtzeitiger Rückzug bringt Dir jetzt ungeahnte Vorteile. Du musst Dich nur so schnell wie möglich entschließen. Zögere nicht!

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Eine finanzielle Entscheidung dürfte zu Deinen Gunsten ausfallen. Finanziell und beruflich kannst Du Dich auf keinen Fall beklagen. Auch wenn nicht alles so läuft, wie Du es Dir vorstellst, warte einfach ab.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Mit außergewöhnlichen, aber realistischen Ideen kommst Du zum Ziel. Bleibe weiterhin verschwiegen und plaudere keine Geheimnisse aus.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Lass es bleiben, Klammern im Liebesleben bringt Probleme. Spar Dir Deine Ablenkungsmanöver, Du wurdest durchschaut.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du lernst neue Menschen kennen, die Dich in Deiner beruflichen Entwicklung unterstützen. Ein drängendes Problem taucht auf. Alte Kontakte können sich nützlich erweisen. Scheue Dich nicht, an der richtigen Stelle um Hilfe zu bitten.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Deine berufliche Laufbahn verspricht viel Abwechslung. Manchmal wird es Dir fast zu viel, da nicht immer alles nach Plan läuft. Lege mindestens einmal pro Woche einen Beziehungstag ein. Da wird gekuschelt und alle Probleme werden in Ruhe besprochen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März