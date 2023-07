Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 11.7.2023

Horoskop heute, Dienstag 11.7.2023 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Erwarten Dein Sternzeichen am Dienstag Liebe, Lust und Leidenschaft? Nutze das kostenlose Horoskop heute als Quelle der Inspiration.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 11.7.2023

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 11.7.2023. © 123rf.com/adrenalinapura Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Was wird Dein Sternzeichen heute in Sachen Liebe, Gesundheit und Beruf erleben? Erfahre in Deinem Horoskop, ob die Chancen auf Erfolg gut stehen oder Dein Herz einen Rückschlag verkraften muss. Die Astrologie kennt die Besonderheiten der Mondenergien und Planetenbewegungen. Auf dem Weg zu mehr Erkenntnis ist es manchmal hilfreich, sich seiner Stärken bewusst zu werden und positiv in die Zukunft zu blicken. Wochenhoroskop Stehen turbulente Zeiten an oder wartet die große Harmonie auf Dein Tierkreiszeichen? Lies jetzt mehr.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Dein Optimismus ist ansteckend und Dein Engagement klasse. Dein Einfluss wächst ständig. Du hast von manchen Dingen ein ganz falsches Bild vor Augen, der Schein trügt!

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Berufliche und private Dinge solltest Du jetzt streng voneinander trennen. Du darfst Dich ganz und gar Deiner Familie und Deinen Freunden widmen. Wer in festen Händen ist, sollte das Spiel mit dem Feuer nicht übertreiben.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du musst das Rad nicht unbedingt zum zweiten Mal erfinden. Man merkt deutlich, dass Du dabei bist, Dich privat neu zu orientieren. Dabei bist Du hellwach und registrierst jedes Detail. Gut so!

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Etwas mehr Selbstbeherrschung wäre Dir anzuraten! Es ist für Dich leicht, Harmonie und Zufriedenheit zu vermitteln, da Dein gesamtes Denken und Fühlen sehr ausgeglichen ist.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Prüfe, ob Du in den richtigen Momenten der Situation entsprechend reagierst. Habe einfach etwas mehr Geduld, die Dinge ordnen sich. Besuche oder ein kleines spontanes Abenteuer in der Liebe bauen Dich so richtig auf.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Wenn man Dich um Rat fragt, dann hilfst Du, aber nicht ungebeten. Du hast ganz klare Vorstellungen, wie Deine Zukunft verlaufen soll. Es wäre trotzdem wichtig, Veränderungen im engsten Kreis zu besprechen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du wirst Dich wundern, wie gut ein bisschen Aufregung tut. Sinnlich und unwiderstehlich eroberst Du alle Herzen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du unterliegst sehr starken Stimmungsschwankungen. Sei deshalb auf alles gefasst und bereite die Familie darauf vor. Probleme in Deiner Beziehung kannst Du jetzt mit Leichtigkeit lösen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Gesundheit ist der größte Reichtum, richte Dich danach, beuge vor! Die Liebe ist durchweg ungetrübt. Habe doch einfach etwas mehr Vertrauen in Dich, in Deine Partnerschaft und in Dein Leben allgemein.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Es ist Deine Aufgabe, so viele Strukturen und Regeln zu schaffen, wie für eine solide Lebensbasis notwendig sind. Du solltest mit Deiner Gesundheit weniger leichtsinnig umgehen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Der Stress der vergangenen Wochen fällt von Dir ab, jetzt kommt die Zeit der Erholung. Dein Schatz freut sich mit Dir auf innige Stunden. Singles erwecken auf einer Party Interesse.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März