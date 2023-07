Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 18.7.2023

Erfahre jetzt, in welchem Lebensbereich es heute zur Sache geht und wo Entspannung auf dem Plan steht.

Wer sich selbst von Zeit zu Zeit auf den Prüfstand stellt, kann sich auch weiterentwickeln. Gehen Herz und Verstand Hand in Hand ist auch die Harmonie im Leben nicht mehr weit.

Du solltest in nächster Zeit extravagante Einkäufe vermeiden. Wenn Du einen Streit bis zum Ende ausfechten möchtest, bringt das Schwierigkeiten. Suche ganz schnell nach einer diplomatischen Lösung.

Finanziell ist eine Kehrtwende angezeigt. Du hast Dich bisher zu stark in eine Richtung orientiert, doch nun erwarten Dich neue Möglichkeiten. Du hast eine Art, einfach zum Verlieben! Jeder will in Deiner Nähe sein und Unternehmungen aller Art für Dich gestalten und mit Dir ausleben.