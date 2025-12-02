Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 2.12.2025
Erfahre im Horoskop von heute, wie Du am 2. Dezember die Mondenergien optimal für Deine Zukunft nutzen kannst. Dein Schicksal liegt in Deinen eigenen Händen.
Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 2.12.2025
Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische:
Wie die Sterne im Wasser spiegelt sich auch Dein Sternzeichen in Deinem Seelenleben wider.
Und wie in einem unergründlichen, tiefen See gibt es auch in Deiner Seele dunkle Ecken, in die noch nie jemand vorgedrungen ist. Das ist auch okay, denn jeder kann wie das Universum auch Geheimnisse in sich tragen.
Nur dürfen diese Dich nicht von innen heraus auffressen. Bearbeite alten Schmerz, bevor er zu Verbitterung oder Isolation führt.
Lasse Liebe in Dein Herz und schwinge Dich zuversichtlich ins nächste Abenteuer.
Die Sterne und Planeten sind Dir behilflich, indem sie ihre Energieströme auf die Erde schicken und Dich stark und mutig machen können.
Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten!
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Momentan gerät manches durcheinander oder funktioniert nicht richtig. Lade Deine Akkus wieder auf. Schon bald startest Du wieder durch. Du möchtest Deine Talente jetzt so richtig zeigen, allerdings fehlt noch etwas der Mut.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Nicht alles ist so ernst gemeint, wie Du es aufnimmst. Du bist zu sensibel. Zieh Dich zurück und schau Dir das Chaos aus der Ferne an.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Rufe alte Freunde an, sie warten schon lange auf ein Lebenszeichen von Dir. Verschwende Deine Freizeit nicht mit Menschen, die Dir im Grunde nichts bedeuten. Widme Dich lieber Deiner Familie.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Dein Nacken ist mal wieder verspannt. Mache regelmäßig Lockerungsübungen.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Auch wenn finanziell noch Widerstände überwunden werden müssen, geht es bergauf. Deine Seele braucht wieder ein paar Streicheleinheiten, dann fühlst Du Dich besser.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Ein wirklicher Freund wird Dir jetzt eine große Hilfe sein. Körper und Seele rufen nach einem Wellnesstag.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Versuche, Dein Innenleben zu begreifen und positiv zu leben. Gehe einfach die Richtung weiter, die jetzt unbewusst vorgegeben wird. Sammle alle Fakten und Eindrücke und selektiere dann nach Dringlichkeit.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Deine krankhafte Eifersucht bringt Leid auf beiden Seiten. Du hast feine Sensoren für das Geschehen um Dich herum und kannst somit rechtzeitig Dinge zu Deinen Gunsten beeinflussen.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Ein Liebesurlaub ist längst überfällig - mach Deinem Schatz den Vorschlag. Er zieht sich beleidigt zurück, wenn Du ihm nicht mehr Aufmerksamkeit schenkst.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Eine heikle Aufgabe solltest Du jetzt nur im Team angehen und den Erfolg teilen. Die Liebe wird in nächster Zeit ausgeprägter als sonst sein.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Tiefgründige Gespräche mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin sind für Dich sehr wichtig. Jetzt kommst Du nur mit Geduld weiter, lass die Dinge reifen.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Versuche doch nicht immer, Deinem Herzensmenschen etwas vorzumachen, Du bist längst durchschaut. Bleib wachsam, Du erfährst von einem guten Angebot.
