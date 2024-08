Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 20.8.2024

Stress in der Beziehung, gesundheitliche Probleme oder Ärger auf der Arbeit? Im Horoskop von heute erfährst Du, ob es wieder bergauf geht und wann wieder Harmonie in Deinem Leben herrscht

Sieh das aber nicht als Ausrede und mache Dir bewusst, dass niemand anderes als man selbst für das eigene Glück verantwortlich ist. Nimm Dein Leben in die Hand, probiere etwas Neues aus und gehe mit einem positiven Gefühl in die Zukunft.

Du steckst gerade in einer Beziehungskrise, hast finanzielle Nöte oder das Gefühl einfach nicht mehr weiterzuwissen, weil Dir niemand beiseite steht?

Du kannst aus nichts alles machen und bist ein Meister im Improvisieren. Nutze das und verbuche Pluspunkte für Dich. Du tappst in alle Fettnäpfchen, die man Dir aufgestellt hat. Also streite nicht, schiebe Konflikte auf. Schlechte Zeit für Diskussionen.

Körperlich bist Du gut in Form. Du weißt zwar genau, was Du willst, kannst es aber nicht realisieren.

Egal, was Du jetzt beginnst, es gelingt Dir alles ohne große Mühe. Deine Freizeit vor dem Fernseher zu verbringen, sollte der Vergangenheit angehören. Du solltest Deine alten Freundschaften wieder pflegen.

Gewissenhaft wie Du bist, gehst Du sorgfältig an Neues heran. Unterliege nicht dem Zauber falscher Schmeicheleien.

Deine Kommunikation ist jetzt beschleunigt. Es besteht die Gefahr, dass Du zu eifrig vorgehst. Versprich Dir und anderen nicht zu viel. In der nächsten Zeit musst Du mit inneren Spannungen rechnen.

Wenn Dich heute Dein Partner oder Deine Partnerin an ein uneingelöstes Versprechen erinnert, gib besser zu, es vergessen zu haben. Ausreden sind zwecklos. Deine Durchsetzungskraft wird angenehm von Deinen Mitstreitern aufgenommen. Lass jetzt nicht locker und setze Ziele durch.

Nur wenn Du an Dich glaubst, erreichst Du, was Du erreichen willst. Du musst Dich einmal etwas mehr entlasten und für Ruhe und Ausgleich sorgen. Keiner erwartet, dass Du in ständiger Hochform bist.