Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 21.10.2025

Horoskop heute, Dienstag, 21.10.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Welchen Ratschlag Astrologen Deinem Tierkreiszeichen zu Liebe, Beruf und Gesundheit mit auf den Weg geben möchten, erfährst Du in Deinem kostenlosen Horoskop von heute.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 21.10.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 21.10.2025. © unsplash/Faye Cornish Lasse Dich von diesem Herbsttag durch die vielen Farben seines Gewands verzaubern und nutze diese Energie für Deine aktuelle Lebenssituation. Trägst Du positive Gefühle in Deinem Herz, dann wird Dir so manche Richtungsentscheidung leichterfallen. Der Herbst lehrt uns ebenso, dass es manchmal nötig ist, Ballast aus der Vergangenheit abzuwerfen, um Herausforderungen der Zukunft zu überstehen. Die Sternzeichen Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische begegnen an diesem Tag ihrem Schicksal und erhalten die Chance, einen Teil ihrer Bestimmung zu erfüllen. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 19.10.2025 Was auch immer in Deinem Leben geschehen wird, Dein wahrer Kern bleibt erhalten. Vertraue auf Dich selbst und bleib Deiner inneren Harmonie treu.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

So aussichtslos ,wie Du meinst, ist Deine Lage nicht. Setz Dich durch! Dies ist beruflich eine kritische Zeit für Dich. Du fühlst Dich entmutigt und kämpfst um Deine Stellung. Zweifle nicht und bewahre Geduld!

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Vielleicht hast Du den Eindruck, zu wenig beziehungsfähig zu sein. Lass Dich nicht entmutigen und geh gelassen auf andere Menschen zu! Du verfügst über viel mehr Energie, als Dir bewusst ist. Wenn Du sie zum eigenen Besten und zum Wohl des Teams einsetzt, ist das Ziel erreicht.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Ein Kurztrip kann teurer werden, als Du erwartet hast. Keine Bange, gesundheitlich ist alles im grünen Bereich.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Was immer Du vorhast - es sollte durchführbar sein. Eine gute Zeit, um Harmonie und Lebensfreude zu suchen, zu finden und weiterzugeben. Folge jetzt dem Ruf Deines Herzens.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Lass Dir Zeit und kläre Unstimmigkeiten mit den richtigen Worten. Beruflich solltest Du etwas zurückhaltend sein. Lass es langsam angehen und versuche nichts zu erzwingen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Lass unwichtige Dinge ruhen und fasse Großes ins Auge. Überlege in aller Ruhe, wie Du Dich eigentlich ernährst und was Du sonst Deinem Körper manchmal zumutest. Verändere etwas!

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du setzt falsche Signale. Dein Schatz versteht nicht, was Du überhaupt willst. Du brauchst keinen besonderen Anstoß, um aktiv zu werden.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Stelle klare Forderungen, sonst wirst Du ausgenutzt. Eine gute Zeit für Geldinvestitionen. Sprich mit Deinem Finanzberater, aber setze nicht auf Risiko. Hohes Risiko = hoher Verlust möglich!

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Dein Liebesleben steht auf einem harten Prüfstand, lass Dich nicht entmutigen. Du hast genug Kraft, um Bäume auszureißen.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Endlich weißt Du, was zu tun ist. Zögere jetzt nicht lange. Immer selbstbewusster traust Du Dir viel mehr zu. Ein Jobangebot erwartet Dich, in dem Du Dich und Deine Ideen selbst verwirklichen kannst.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Ein Ereignis bringt alles durcheinander und sorgt für die große Liebe. Eine wunderschöne Zeit für Dich als Liebende(r), denn Du bist in der Lage, sinnlich und harmonisch auf Deinen Partner oder Deine Partnerin einzugehen und Gefühle zu zeigen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März