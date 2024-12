Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 31.12.2024

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 31.12.2024. © 123RF/Melinda Nagy

Es ist an der Zeit die Vergangenheit hinter sich zu lassen und Dinge, die das Herz belasten, abzuschütteln.

Das Jahr 2024 geht zu Ende und mit ihm sollten sich auch negative Gedanken verabschieden.

Jedes Sternzeichen (Fische, Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock und Wassermann) darf sich von der Astrologie und der Macht der Himmelskörper verzaubern lassen.

Doch in welche Richtung sich das Leben bewegt, liegt allein in Deiner Hand. Nimm Dein Schicksal selbst in die Hand und starte erfolgreich in ein neues Jahr.