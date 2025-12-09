Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 9.12.2025

Horoskop heute, Dienstag, 9.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Wie steht es bei Dir um Liebe, Beruf und Gesundheit? Astrologin und Astrologe blicken speziell für Dich in die aktuelle Sternenkonstellation und stellen Dir das Tageshoroskop für den 9. Dezember kostenlos zur Verfügung. Schau auf Deine Chancen im Horoskop von heute.

Dein kostenloses Horoskop am Dienstag, dem 9.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Dienstag, den 9.12.2025. © unsplash/Dylan Freedom An diesem Tag kannst Du für Dich herausfinden, wie Du Dich in Deiner aktuellen Lebenssituation zufrieden oder besser fühlen kannst. Die Himmelskörper und Planetenbewegungen nehmen Dich mit auf den Weg in eine erfolgreiche Zukunft und zeigen Dir, wie die kosmische Energie Dir dienen kann. Das Universum bestimmt den Rhythmus des Lebens. Alle Sternzeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische) sowie die gesamte Natur mit ihren Tieren und Pflanzen stehen unter dem Einfluss von Sonnen- und Mondenergien. Spüre in Dich hinein, denn auch Dein Herz folgt dieser Harmonie. Nutze diesen Tag, um über Deine bisherigen Grenzen hinauszuwachsen, und erkenne, wie sich die Ereignisse zu Deinem Schicksal zusammenfügen.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Ein erotischer Abend ist überfällig, lade Deinen Schatz dazu ein! Wunder Dich nicht, wenn Du heute einen gewaltigen Energieschub spürst. Du fühlst Dich gut und Dein Körper kann sich ausgezeichnet regenerieren.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Viel länger wirst Du diese starke Arbeitsbelastung nicht mehr aushalten. Man wartet darauf, dass Du endlich etwas mehr auftaust. Was hält Dich zurück? Zeige den wahren Kern und bringe die Sache auf den Punkt!

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Jemand macht Dir große Versprechungen. Noch zögerst Du und das zu Recht. Bevor Du Dich entscheidest, solltest Du bedenken, welche langfristigen Nachteile sich ergeben können.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Jemand löst all Deine Scheu vor Zärtlichkeit und körperliche Nähe. In einem Gespräch können plötzlich Funken sprühen und Herzen in Flammen stehen. Freue Dich auf ein tolles erotisches Verwöhnwochenende!

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du sprühst seit einiger Zeit geradezu vor Optimismus und Tatendrang und kannst es kaum erwarten, ein vielversprechendes Projekt in Angriff zu nehmen. Wenn das so weitergeht, dann rollt der Rubel so richtig.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Wenn Du über das Ziel hinausschießt, kann es ein entsprechendes Echo geben. Bringe Deine innere Anspannung nicht nach außen, sondern gönne Dir etwas Gutes. Dann kommst wieder mehr ins Gleichgewicht.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Wundere Dich nicht, wenn Du jetzt beruflich den Kürzeren ziehst. Halte Abstand von Freunden, die nur nörgeln, das bremst Deinen Elan.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du solltest Deine Pflichten erfüllen, auch wenn es manchmal schwerfällt. So richtig in die Gänge kommst Du gerade nicht. Du bist eher in einer verträumten Stimmung und kannst Dich nur schwer konzentrieren.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Du bist sehr einfühlsam. Das tut Deinem Schatz richtig gut. Überlasse es anderen, die Kohlen aus dem Feuer zu holen, Du bist zu schwach.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du suchst nach dem tieferen Sinn Deiner beruflichen Tätigkeit. Wenn Du ihn nicht findest, bist du kurz davor, alles hinzuwerfen. Das wäre falsch. Du bist ein Glückskind, alles, was Du nun finanziell beginnst, führt zum Erfolg. Du brauchst kaum noch etwas dazu zu tun.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Tauche ab in die Tiefe Deiner Seele und zieh Dich zurück aus dem Alltag. Ganz wichtig ist es, die Balance zu schaffen zwischen Karrieredenken und privater Verantwortung. Besprich alles mit der Familie.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März