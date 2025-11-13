Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 13.11.2025

Horoskop heute, Donnerstag 13.11.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Neues aus der Astrologie zu Liebe, Beruf und Gesundheit erfahren alle Sternzeichen im kostenlosen Tageshoroskop für den 13. November. Nutze die Chancen im Horoskop von heute.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 13.11.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 13.11.2025. © 123RF/forplayday Das Glück ist eine Richtungsentscheidung, welche auch von Deiner inneren Einstellung bestimmt wird. Unabhängig davon, ob Du Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische bist, liegt es an Dir, Dein Leben und Deine Zukunft zu gestalten. Nur Du allein hast die Macht, zu verstehen, was Dein Herz wirklich begehrt. Die Himmelskörper, Mondenergien und Planetenbewegungen begünstigen mit ihrer kosmischen Energie jedoch nicht immer jede Lebenssituation. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 10.11.2025 Sternenkundler studieren die aktuelle Sternenkonstellation für Dich, um Dir Tipps für jeden Lebensbereich zu geben. Beherzige ihren Rat, dann wirst Du Deine Bestimmung finden und erfüllen.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

In einer lauen Liebesnacht solltest Du einfach mal gemeinsam schweigen. Manchmal weiß man nicht, ob Du eigenwillig bist oder nur ratlos. Wenn Du Hilfe benötigst, solltest Du nicht zögern, Freunde darauf anzusprechen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du bist fröhlich und flirtfreudig, aber auch diszipliniert und fleißig. Das zahlt sich aus. Du bist beliebt und Dein Rat wird immer angenommen. Sinnlich und unwiderstehlich eroberst Du alle Herzen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Erst neue Kräfte sammeln, dann kannst Du wieder aktiv werden. Du bist jetzt voll richtungsloser Unternehmungslust. Lass Dich nicht durch innere Unruhe und Hektik dazu hinreißen, die Kontrolle zu verlieren.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Jetzt solltest Du Dich etwas zurückhalten. Häufig ist es klüger, abzuwarten. In solch einer Situation arbeitet letztlich die Zeit für Dich. Zeige einem bestimmten Menschen ruhig, wie sehr Du ihn magst.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Das Barometer steht auf "hoch". Alles, was Du anfasst, wird gelingen, wenn Du Fantasie und Verstand gleichzeitig einsetzt. Du kannst Dich gedanklich gut konzentrieren und alles präzise formulieren. Nutze Deine Chance und orientiere Dich ganz neu.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Bei Deinen leichtsinnigen Transaktionen kann Dich jetzt nur noch ein Wunder retten. Die Stimmung ist gut. Nutze das, um Deinen Plan zu unterbreiten.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du erhältst endlich die langersehnte Anerkennung. Deine Kreativität wird belohnt. Was Du jetzt beginnst, führt zum Erfolg. Bloß keine Angst vor neuen Herausforderungen, Du schaffst es!

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Sorge für ruhige Augenblicke zu zweit und zögere nicht, alles anzusprechen. Es ist jetzt Zeit für ernsthafte Gespräche, und es fällt Dir leicht, richtig zu planen und zu organisieren. Bleib am Ball!

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Dein beruflicher Einsatz lohnt sich auf jeden Fall. Du solltest Dich jetzt unbedingt als wahrer Freund bewähren. Du musst Dich für jemanden einsetzen, ihn trösten oder ihm einfach nur zuhören.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du wirkst verständnisvoll und einfühlsam, das öffnet die Herzen anderer. Du hast eine super Zeit vor Dir. Genieße das Leben in vollen Zügen. Besonders in der Liebe kannst Du Dich so richtig fallen lassen.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Genieße jetzt das Schöne und Angenehme, dann fühlst Du Dich seelisch und damit auch körperlich entspannt und richtig ausgeglichen. Um den Karrierelift in Bewegung zu setzen, musst Du Dich Konflikten stellen. Jetzt kommst Du nur mit Geduld weiter, lass die Dinge reifen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März