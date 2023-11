Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 16.11.2023

Habe den Mut, auf Dein Herz zu vertrauen, denn auf diese Weise findest Du Deine wahre Bestimmung und gelangst in Harmonie mit Deinem kosmischen Schicksal.

Es ist nie zu spät, das zu erreichen, was Du Dir schon lange vorgenommen hast. Räume alles aus dem Weg, was Deinen Erfolg bremst. So hast Du Dir das nicht vorgestellt, Du wurdest absolut falsch beraten.