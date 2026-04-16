16.04.2026 05:25 Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 16.4.2026

Horoskop heute, Donnerstag, 16.4.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Komme raus aus Deinem Seelenschlaf, nutze Deine Chancen im Horoskop von Donnerstag und erfinde Dich neu – mit den kosmischen Ratschlägen der Sterne im Tageshoroskop am 16. April für alle Sternzeichen!

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 16.4.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 16.4.2026. © unsplash/Yoksel Zok Manchmal läuft alles wie am Schnürchen und manchmal hat man das Gefühl, das Universum ist gegen einen. Doch jedem Sternzeichen und Aszendenten haben die Himmelskörper Hilfe für Lebens- und Liebesdinge anzubieten, in Form täglicher Astro-News. Steinbock, Wassermann, Fische, Widder, Stier, Zwilling, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion oder Schütze – alle suchen Antworten in der aktuellen Sternenkonstellation und finden sie im Horoskop. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 14.4.2026 Wage einen Blick in die Zukunft und finde heraus, was die Sternenkundler über Deinen Tagesverlauf in Bezug auf Deine Stimmung, Deine körperliche Verfassung und Deine beruflichen Chancen zu sagen haben.

Dein täglicher Horoskop-Newsletter Lasse dich inspirieren und erhalte kostenlos deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Deine Anmeldung konnte nicht gespeichert werden. Bitte versuche es erneut. Deine Anmeldung war erfolgreich. Bitte bestätige die E-Mail, die wir dir gesendet haben. Bitte gib deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an Gib bitte deine E-Mail-Adresse für die Anmeldung an, z. B. [email protected]. Anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Mehr kosmische Botschaften für alle Sternbilder inklusive Liebeshoroskop gibt es in den Horoskopen von TAG24: Tageshoroskope

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Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du trägst Dein Herz nicht auf der Zunge. Dennoch solltest Du nicht davon ausgehen, dass Dein Schatz immer weiß, dass Du ihn liebst. Sei jetzt nicht allzu misstrauisch, wenn Dir jemand schon bei der ersten Begegnung eine Liebeserklärung macht. Sie ist ehrlich gemeint.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Umwandlung und Stille sind angesagt. Also ziehe Dich zurück und nutze diese Phase, um Dich zu regenerieren. Die Spannung steigt, die Erwartungen auch. Jetzt bloß nicht nervös werden. Du bist auf alles gut vorbereitet und es kann überhaupt nichts schiefgehen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Auch wenn Du am Morgen noch nicht weißt, wie Du alles schaffen sollst: Du wirst mit Ausdauer ein ganzes Stück nach vorne kommen. Der Start in den Liebesfrühling kann sich wirklich sehen lassen. Eine romantische Zeit erwartet Dich und Harmonie wird nun großgeschrieben.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Habe Vertrauen, die Ergebnisse werden Dir zeigen, dass sich Dein Einsatz lohnt. Manchmal neigst Du zur Oberflächlichkeit. Das ist natürlich Gift für die Beziehung. Dein Partner oder Deine Partnerin hat ein Recht darauf, ernst genommen zu werden.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du bist erfolgreich und wirkst auf andere stark und zuverlässig. Das weckt Neid und Misstrauen. Lass Dich nicht von Deinem Weg abbringen. Jetzt kommt es auf eine genaue Planung und Zielsetzung an. Schaue genau hin und erledige das, was auf Deiner Liste ganz oben steht.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Gehe in Deiner Planung nicht übereilt vor, dann klappt alles wie gewünscht. Im Job schlagen sich mehr Kollegen auf Deine Seite, als Du denkst. Du solltest trotz Ablenkung Dein Ziel ganz klar vor Augen behalten.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Besser könnte es gar nicht sein. Du liebst und wirst geliebt. Auch Singles haben jetzt das Liebesglück auf ihrer Seite. Herz, was will es mehr! Du bist entflammbar, suchst die Sinnlichkeit, aber auch Deine Freiheit.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Du bist zuverlässig und hast deshalb überall einen Stein im Brett. Beruflich kommst Du gut klar und profitierst von Deiner Disziplin. Vertraue nicht immer blindlings, sondern prüfe genau, wer es gut mit Dir meint.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Tolle Ausstrahlung, da geht dem anderen Geschlecht das Herz auf. Du bist in einer guten Verfassung und verfügst über starke Energien.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Auf andere Menschen wirkst Du großzügig, hilfsbereit und wohlwollend. Hast Du noch nicht gemerkt, dass Du trotzdem manchmal für alle sehr anstrengend bist?

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du kannst noch nicht richtig aus Dir herauskommen. Leider gibt es immer noch Konstellationen, die es Dir nicht gerade leicht machen. Hetze nicht so, sei öfter mal bewusst langsam.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März