Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 20.11.2025
Das Tageshoroskop für Donnerstag hat wieder einmal interessante Botschaften dazu, wie Neptun, Venus und andere Planeten sich auf Deine Stimmung und Energie auswirken. Was sagen die Himmelskörper über Deine Zukunft?
Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 20.11.2025
Läufst Du einem unrealistischen Ziel hinterher? Den Goldtopf am Ende des Regenbogens gibt es nicht - das muss Dir bewusst sein. Gleichwohl symbolisieren die Farben dieses schönen Naturschauspiels die unendlichen Möglichkeiten, die das Universum Deinem Tierkreiszeichen bietet.
Öffne Deine Augen: Siehst Du die Chancen, die vor Dir liegen? Ergreife sie und überlasse Dein Schicksal niemand anderem als Dir selbst. Nur Du weißt, was Deine Seele und Dein Herz verlangen und was Dich tief im Inneren glücklich machen kann.
Um im Liebesleben, im Beruf und in Sachen Gesundheit das Beste herausholen zu können, kannst Du Dich auf die zukunftsweisenden Tageshoroskope verlassen, die Dir spannende Erkenntnisse über Dein sternzeichentypisches Wesen geben. Mit dem Wissen der Sterne, etwas Zuversicht und Entschlossenheit schaffst Du es, Deine Lebensziele zu verwirklichen.
Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Dein Sternzeichen kann von den astrologischen Ratschlägen nur profitieren.
Bildquelle: Midjourney/TAG24
Ob sich ein Liebesabenteuer anbahnt oder eher Liebeskummer, ob Du einen Karrieresprung hinlegst oder alles bleibt, wie es ist, verraten die Horoskope:
Horoskop Widder: 21. März bis 20. April
Sei nicht ungerecht und setze Dich sanft durch, aber mit Nachdruck. Man muss spüren, dass man mit Dir nicht spielen kann. Lass es bleiben, Klammern im Liebesleben bringt Probleme.
Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai
Meinungsverschiedenheiten kannst Du immer mit Fingerspitzengefühl schlichten. Wichtig ist, dass Du darauf verzichtest, gefallen zu wollen. Auch wenn Du im Moment keine großen Sprünge machen kannst, wird es in allen Bereichen angenehmer und erträglicher, auch finanziell.
Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni
Eine überraschende Entwicklung im Berufsalltag wirft Dich etwas aus der Bahn. Nicht verzweifeln. Du brauchst noch etwas mehr Geduld, wenn sich Deine Hoffnungen erfüllen sollen. Verzichte auf Selbstvorwürfe.
Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli
Du stellst die Erwartungen anderer über Deine eigenen, das macht unzufrieden. Gesundheitlich ist alles im grünen Bereich. Dein Körper ist belastbar, aber Du solltest trotzdem nicht über die Stränge schlagen.
Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August
Jemand schwärmt und träumt von Dir. Du kannst Dich ohne Vorbehalte auf Deinen Partner oder Deine Partnerin verlassen. Wenn Du jetzt noch erotische Höhenflüge anstrebst, ist alles perfekt.
Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September
Du solltest der Alltagsroutine entfliehen, aber nicht allein! Du läufst zu Höchstform auf und flirtest auf Teufel komm raus.
Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober
Durch den Stress der letzten Zeit ist Deine Familie unter Druck geraten. Organisiere einen Familientag ohne Stress und Hektik als Ausgleich. Solltest Du eine Führungsaufgabe anstreben, wäre dafür jetzt ein guter Zeitpunkt.
Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November
Unerwartete Wendungen können Dir den Weg zu mehr Erfolg ebnen. Würdige im Berufsleben den Stand der Dinge und erkenne, was Du schon alles erreicht hast.
Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember
Du strahlst Zufriedenheit aus und wirkst überzeugend. Damit imponierst Du stark. Nicht leichtsinnig werden, Dein Einfluss hat auch seine Grenzen. Das krampfhafte Festhalten an Deinem bisherigen Freundeskreis blockiert Dich. Lasse los und akzeptiere notwendige Veränderungen.
Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar
Ein Vorschlag macht Dich richtig neugierig, greife zu! Jemand versucht Dir Steine in den Weg zu legen, allerdings erfolglos.
Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar
Jede Art geistiger Tätigkeit, jede Kommunikation sowie Lernen und Lehren werden jetzt gefördert. Dies wird Dein Leben positiv beeinflussen. Mehr Leidenschaft und neues Liebesglück, besonders für die Singles, ist angesagt. Bleibe in den Startlöchern und prüfe Deine Chancen.
Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März
Dein Vorteil ist, dass Du Dich bei Verhandlungen sofort in die Lage anderer versetzen kannst. Deine Genusssucht wirkt sich zurzeit negativ auf Dein Liebesleben aus. Versuche mit etwas mehr Abstinenz eine Besserung herbeizuführen.
Titelfoto: Unsplash/Harry Quan