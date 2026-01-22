Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 22.1.2026

Horoskop heute, Donnerstag 22.1.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Welche Überraschungen hält Dein kostenloses Tageshoroskop vom 22. Januar für Dein Sternzeichen bereit? Tauche mit dem Horoskop für heute ein in die Welt der Astrologie und lasse Dich von den kosmischen Tipps der Sternenkundler für die neue Woche inspirieren.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 22.1.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 22.1.2026. Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Jupiter sorgt in diesem Jahr für die nötige Portion Glück. Wie Dein Tierkreiszeichen dem Schicksal in Sachen erfüllter Liebe, strotzender Gesundheit und erfolgreicher Karriere auf die Sprünge helfen kann, verrät das Horoskop von Montag. Sei mutig und lasse die Vergangenheit hinter Dir, dann können in der Zukunft aufregende Begegnungen auf Dich warten. Jeder neue Tag ist ein guter Tag, um aus den Mondenergien Kraft zu schöpfen und das eigene Seelenleben genauer unter die Lupe zu nehmen. Auch eine verfahrene Lebenssituation lässt sich oft mit Zuversicht und Vertrauen verändern.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Nicht überreagieren, wenn sich im Moment nicht jeder an Deine Regeln hält. Flirte so richtig drauflos, daraus könnte rasch etwas Interessantes entstehen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Dein kreativer Einfluss kann für Dein Vorhaben sehr von Nutzen sein. Voller guter Dinge und Zuversicht fällt Dir in diesen Tagen manches leichter als sonst. Du bist munterer, lebst bewusster und wirkst motivierend.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Nimm Dir mehr Zeit und setze Prioritäten, sonst laufen wichtige Dinge langsam aus dem Ruder. Achte auf den Rat guter Freunde. Man erkennt ganz deutlich, dass Du alles, was Du tust, auch intellektuell geprüft hast.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Infolge zwiespältiger Einflüsse weißt Du nicht so recht, was Du willst. Jetzt wird es eng. Du bekommst ein Problem, Dich zwischen zwei Flirtpartnern zu entscheiden. Warte doch einfach auf den dritten.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du hast Dich viel zu sehr auf einen Punkt fixiert. Dadurch verlierst Du den globalen Überblick und es entgehen Dir einige Chancen. Konfliktlösung erfordert Geduld und Entgegenkommen.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Vorsicht im Job, hier sägt jemand gewaltig an Deinem Stuhl. Mit Illusionen kommt man nicht weit, folge den Tatsachen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Lass jemanden an Deinen romantischen Gedanken teilhaben. Räume in Deinen angespannten Familienangelegenheiten einmal gründlich auf. Sage klar und gezielt Deine Meinung ohne Wenn und Aber!

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Es erwarten Dich Harmonie und Einklang, wenn Du Dich Deinem Partner mehr öffnest. Deine Familie bereitet Dir Kopfzerbrechen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Auch wenn Du im Moment keine großen Sprünge machen kannst, wird es in allen Bereichen angenehmer und erträglicher, auch finanziell. Du spürst einen inneren Drang und hast das Gefühl, dass da noch sehr viele versteckte Talente in Dir schlummern.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Du wirkst anziehend und begehrenswert. Neuer Erkenntnisse verheißen Erfolg und neue Verbindungen stellen sich ein. Blicke also frohen Mutes in die Zukunft.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du bist schnell auf der Palme, doch Dein Zorn verraucht auch schnell wieder. Das nimmt Dir keiner so richtig übel, schließlich kennt man Dich ja gut. Ein Problem, das jetzt nicht geklärt wird, kann Spätfolgen haben. Bleibe aktiv und arbeite an einer Lösung. Die Zeit dafür ist sehr günstig.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März