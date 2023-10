Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 26.10.2023

Du kannst die Zeit nicht anhalten, aber positive Erinnerungen aus der Vergangenheit behalten und Dich auf Schönes in der Zukunft freuen. Ob Dich vielleicht bald Veränderungen erwarten, erklärt Dir das gratis Tageshoroskop von heute.

Bist Du unachtsam, dann verpasst Du den schönen Moment, in welchem Du Dich vielleicht gerade befindest.

Gute Nachrichten, endlich entwickeln sich die Dinge so richtig nach Deinem Sinne. Du möchtest helfen und Anderen etwas Gutes tun.

Als tiefsinniger Zeitgenosse weißt Du auch ohne große Worte, was Dein Gegenüber fühlt und denkt. Das macht anderen Angst. Jetzt drängt es Dich gewaltig, etwas Sinnvolles zu tun.

Du willst erobert, aber nicht vollständig in Besitz genommen werden. Jetzt ist es genug. Du solltest Dir nichts mehr aufdrücken lassen, was Dich nichts angeht. Du hast super gearbeitet. Sorge jetzt für Dich.

Denke lange darüber nach, ob Dein Verhalten immer richtig ist, setze Deine Empfindungen und Impulse einfach in die Tat um. Beruflich wird es unruhig, schaffe Dir einen vernünftigen Ruhepol.

Erheblicher Streit liegt in der Luft. Halte Dich lieber zurück. Beherzige die nächsten drei Hinweise, dann kann eigentlich nichts mehr schiefgehen: fit am Morgen, gemächlich mittags, sinnlich am Abend.