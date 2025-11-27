Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 27.11.2025

Horoskop heute, Donnerstag 27.11.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Wird Dein Sternzeichen am Donnerstag mit einer großen Portion Glück in der Liebe belohnt? Dein gratis Horoskop heute blickt mit Dir in die Sterne.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 27.11.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 27.11.2025. © 123rf.com/rolffimages Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische. Erinnerungen sind etwas Wertvolles, aber vergiss nicht, in die Zukunft zu blicken. Wer in einer Lebenssituation steckt, die sich so leicht nicht ändern lässt, kann ein paar kosmische Tipps sicherlich gut gebrauchen. Die Astrologie gibt mithilfe der Sternenkonstellationen jedem Tierkreiszeichen einen Ausblick auf sein mögliches Schicksal. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 22.11.2025 Nimm Dein Leben selbst in die Hand, dann kehrt auch in der Liebe und dem Beruf mehr Harmonie ein.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Verschwende jetzt nicht die Energiereserven, die Du Dir in den vorigen Tagen mühevoll aufgebaut hast. Es geht auch anders. Zu wenige Schmetterlinge im Bauch? Dann ist es noch nicht der richtige Partner.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Hader nicht mit Dir selbst, das bringt nichts. Nimm das Leben fröhlich und heiter, Deine Familie steht hinter Dir, was willst Du mehr? Du bist jetzt voller richtungsloser Unternehmungslust. Lass Dich nicht durch innere Ungeduld und äußere Hektik noch mehr verunsichern.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Lass Dir erst einmal Zeit zur Besinnung, überstürze nichts. Hindernisse und Höhepunkte wechseln sich ab. Das wird auf Dauer anstrengend. Am Ende aber machst Du das große Plus.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Keine Sorge, Dein Partner ist eben nicht so romantisch veranlagt wie Du. Verleihe doch Deinen Gefühlen einmal offenen Ausdruck. Geh beschwingt und heiter durch das Leben. Das wird Dir richtig guttun.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du wirkst auf Deine Umgebung anregend und motivierend, man schätzt Dich. Endlich kannst Du Deine Energie und Deine Fantasie optimal einsetzen. Deine Mitmenschen werden vielleicht sehr erstaunt sein über Deine Pläne.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Schon mancher hat sich verschätzt, also bleib wachsam! Genieße die Tage, freue Dich über jede kleine Gemeinsamkeit. Du fühlst Dich gelöst und auf angenehme Weise entspannt und gelassen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Auch wenn Du es nicht wahrhaben willst, Dein Cholesterinhaushalt ist nicht stabil. Du wirkst sehr nachdenklich und gehst besonders liebevoll mit anderen um. Das macht nicht nur Dich sehr glücklich, jemand sucht Deine Nähe.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Warte noch mit Vertragsabschlüssen und überdenke finanzielle Verhandlungen und Risiken. Du solltest Dich zurückhalten. Nur mit Ehrlichkeit lässt sich Sinnvolles zustande bringen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Neptun macht Lust auf verträumte Stunden, allein oder auch zu zweit. Tiefgründige Gespräche mit Deinem Herzblatt sind für Dich sehr wichtig.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Derzeit ist Vorsicht in Geldangelegenheiten geboten. Überlege es Dir gut, bevor Du spontan höhere Summen ausgibst. Du fällst wohlüberlegte Entscheidungen und bist vorsichtig in Deinen Beurteilungen. Geh weiterhin den Dingen genau auf den Grund.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Mit wichtigen Entscheidungen bist Du schnell bei der Hand. Es ist nicht alles Gold, was glänzt! Dein Misstrauen ist berechtigt.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März