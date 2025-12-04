Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 4.12.2025

Horoskop heute, Donnerstag, 4.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was für eine Energie begleitet Dich heute durch den Tag? Sternenkundler möchten Dich an ihrem kosmischen Wissen zu Deinem Schicksal im kostenlosen Tageshoroskop von heute, dem 4. Dezember, teilhaben lassen.

Dein kostenloses Horoskop am Donnerstag, dem 4.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Donnerstag, den 4.12.2025. © unsplash/manu schwendener Jeder Lebensbereich verlangt meist täglich Deine Aufmerksamkeit. Die geforderten Leistungen im Beruf, das Umsorgen von Familie und Partnerschaft sowie das Streben nach einem glücklichen Leben können das eigene Herz und die Gesundheit belasten. Wie Du auf die Anforderungen in Deiner aktuellen Lebenssituation oder in Zukunft reagierst, hängt mitunter von Deinen Charaktereigenschaften und folglich auch von Deinem Sternzeichen (Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische) ab. Die Himmelskörper wissen, an welcher Stelle Deine innere Harmonie gestört sein könnte. Nutze ihren kosmischen Ratschlag. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 3.12.2025 Mit ein wenig Mut kannst Du aus der Vergangenheit lernen und Dir Deinen eigenen Weg erschaffen.

Dein Täglicher Horoskop Newsletter Lasse Dich inspirieren und erhalte kostenlos Deine tägliche Portion Sternenweisheiten! Für Newsletter anmelden Bildquelle: Midjourney/TAG24

Die gratis Horoskope zeigen Dir Deine Möglichkeiten: Tageshoroskope

Wochenhoroskope

Monatshoroskope

Jahreshoroskope

Partnerhoroskope

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Jemand, der es wert ist, wartet sehnsüchtig darauf, dass Du ihm entgegenkommst. Eine super Zeit für Verabredungen, Romantik und heißen Eros.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du hast ein Interesse daran, neue Beziehungen anzuknüpfen und Dich für andere Menschen und neue Aufgaben einzusetzen. Im Grunde bist Du gutmütig und freundlich. Sollte jedoch jemand mit Deinem Partner flirten, kannst Du ganz schön sarkastisch reagieren.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Die Reaktionen, die Du bei anderen auslöst, machen Dir zu schaffen. Intensität, Leidenschaft, Abhängigkeit oder Trennungsschmerz bringen Deine ganze Gefühlswelt durcheinander. Lass Dich nicht so hängen.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Eigene zwanghafte Reaktionen können zu schleichenden Entfremdungen, plötzlichen Streitigkeiten und Trennungen im Zorn führen. Du bist zuverlässig und hast deshalb überall einen Stein im Brett. Beruflich kommst Du gut klar und profitierst von Deiner Disziplin.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Du hast im Umgang mit Kunden, Vorgesetzten und Behörden eine glückliche Hand. Man schätzt Deine Ausstrahlung und Dein forsches Auftreten.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Statt das Konto zu plündern, füttere lieber das Sparschwein. Dein Kartenhaus bricht über kurz oder lang in sich zusammen.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du tappst in alle Fettnäpfchen, die man Dir aufgestellt hat. Also streite nicht, schiebe Konflikte auf. Schlechte Zeit für Diskussionen. Ungetrübter Liebeshimmel und eine spannende Begegnung erwarten Dich.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Für Entschuldigungen und klärende Gespräche ist die Zeit jetzt günstig. Man setzt große Erwartungen in Dich und in Dein Wissen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Die nächsten Wochen haben eine ganze Menge zu bieten. Ein Glücksplanet sorgt für tolle Erfolgschancen und jede Menge gute Laune. Du bist nicht nur allein auf der Welt, die Familie will auch noch etwas von Dir haben.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Langweilig wird es bei Dir bestimmt nicht. Dein Temperament bringt Schwung in die Liebe. Du hast keine Veranlassung, an Deinen guten Fähigkeiten zu zweifeln.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Mache einen Termin beim Chef und stelle Deine Ideen vor. Sie kommen besser an, als Du jetzt annimmst. Lass Dich nicht von einer gewissen inneren Faulheit verführen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März