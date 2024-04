Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 4.4.2024

Was sagt das Horoskop von heute, dem 4. April? Was lässt sich aus den Planetenbewegungen, Sternenkonstellationen und Mondenergien für Deine Zukunft ableiten? Hier kannst Du es nachlesen!

Habe Vertrauen in Dich und das Universum!

Das offenbart Dir das Tageshoroskop. Sei bereit für die Erlebnisse, die das Schicksal für Dich plant und bleibe offen, neugierig und positiv für das, was kommen mag.

Wie steht es um Deine Gesundheit und in der Liebe? Und was solltest Du unbedingt hinsichtlich Beruf und Finanzen für diesen Tag wissen?

Bleibe lieber auf dem Boden der Tatsachen und lasse Dich nicht von Deinen Wunschvorstellungen hinreißen. Wenn Zwist in der Luft liegt, dann wird es wohl daran liegen, dass Du unleidlich bist.

Die Meinung Deines Lieblings ist gar nicht so schlecht, Du willst es nur nicht erkennen. Bleibe wachsam: Jemand versucht, Dein gutes Herz auszunutzen.

Nicht alles lässt sich im Rekordtempo erledigen. Auch wenn sich der Arbeitsberg auf Deinem Schreibtisch häuft, bleibe gelassen. Verdruss in der Liebesbeziehung solltest Du schleunigst mit Offenheit und Respekt bereinigen. Dann ist die Stimmung gleich besser.

Jeder ist ehrlich, neutral und objektiv zum jeweils anderen. Kompromisse erzielt man viel leichter als sonst. Insgesamt also eine effektive Phase. Sei einfach einmal richtig übermütig und zeige etwas mehr von Deinem großen Herzen. Alle Singles sollten sich dem Flirt hingeben.

Bisher lief nicht alles so glatt über die Bühne, das wird sich schnell ändern. Es ist wichtig, Herzlichkeit und Freundlichkeit zum Ausdruck zu bringen. Da Du sonst zurückhaltend bist, könntest Du jetzt zeigen, was in Dir steckt.