Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 4.7.2024

Ob in Liebesangelegenheiten und Partnerschaft, Beruf oder Gesundheit: Die individuelle Weissagung, die ein jedes Tierkreiszeichen erhält, kann den Fokus jeden Tag auf einen anderen Bereich des Lebens lenken.

Bei neuen Bekanntschaften geht es weniger um das schnelle Vergnügen. Eine große Zufriedenheit macht sich bemerkbar. Bleibe nicht immer so bescheiden, sondern komme mehr aus Dir heraus.

Es wäre dumm, einen Rat abzuschlagen, nur um sich aus Stolz keine Blöße zu geben. Es wird Zeit, Deinen Feinden den Wind aus den Segeln zu nehmen. Überwinde Dich, setze zur Gegenwehr an und zeige Deine Grenzen auf.

Beachte, dass Dein Denken von Deinen Gefühlsschwankungen beeinträchtigt sein kann. Lege also nicht alles auf die Goldwaage. Du bist anpassungsfähig und schnell zu Kompromissen bereit, doch nicht um jeden Preis. Mache das auch Deinem Partner oder Deiner Partnerin deutlich klar.

Die Lage in Paarbeziehungen ist sehr angespannt. Es ist ratsam, sich verbal zurückzuhalten und erst einmal abzuwarten was kommt. Keiner kann Dir jetzt mehr Deinen Platz in der oberen Etage streitig machen.