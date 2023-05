Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 12.05.2023

Ein Blick in die Sterne schenkt Dir die nötige Inspiration für den Tag. Erfahre jetzt, welche kosmischen Tipps das kostenlose Horoskop von heute, dem 12.05.2023 für Dein Tierkreiszeichen bereithält.

Ob als Single oder in fester Partnerschaft: Venus wirbelt das Liebesleben mancher Tierkreiszeichen ordentlich durcheinander.

Lasse Dein Sternzeichen in die Zukunft blicken.

Beim Spiel mit dem Feuer sprühen reichlich Funken! Du hältst Dir lieber ein paar Hintertürchen offen und schwankst lange zwischen verschiedenen Möglichkeiten hin und her. Das kann gefährlich werden!

Veränderungen in Deinem beruflichen Bereich sind angezeigt. Diese sind nicht nachteilig, aber mit Sicherheit dringend notwendig. Wenn in Deiner Beziehung etwas fehlt, solltest Du Deinen Partner oder Deine Partnerin darauf ansprechen.

Meinungsverschiedenheiten im privaten Bereich sind bei Dir als Zwilling heute nicht auszuschließen. Bewahre aber Deine gute Laune. Eine etwas leichtsinnige und verschwenderische Tendenz bringt Unruhe in Deinen Ablauf. Bleibe innerhalb der Grenzen des Dir Möglichen.

Nicht so fett essen, das entlastet. Mit überzogenen Ansprüchen kommst Du bei Deinem Gegenüber nicht weit.

Nur nicht nervös werden. Du könntest plötzlich auf ungewöhnliche Weise an Geld kommen, gute Bekannte werden Dir dabei von großem Nutzen sein. In der Liebe scheint für Dich die Sonne. Wenn Du in einer festen Partnerschaft lebst, zeigt sich jetzt jeder von seiner harmonischen Seite.