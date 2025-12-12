Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 12.12.2025

Horoskop heute, Freitag, 12.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Was hat das Schicksal am Freitag vor? Das kostenlose Tageshoroskop von heute, dem 12. Dezember, blickt in die Sterne und verrät, ob mit großer Besinnlichkeit zu rechnen ist.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 12.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 12.12.2025. © 123rf/allachesno Wer auf der Suche nach mehr Harmonie und Erfüllung im Leben ist, braucht manchmal einen Perspektivwechsel, um wieder klarer zu sehen. Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische: Jedes Sternzeichen spürt die Sternenkonstellationen und Mondenergien unterschiedlich stark. Welche Tipps aus dem Universum der Astrologie die Sternenkundler für Dein Tierkreiszeichen bereithalten, weiß Dein gratis Horoskop. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 11.12.2025 Es ist Zeit, einmal innezuhalten und die eigene Lebenssituation zu hinterfragen. In der Liebe, der Gesundheit und im Beruf können neue Überraschungen warten. Nutze die Inspiration und schärfe Deine Sinne für die wirklich wichtigen Dinge im Leben.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Es ist die Zeit der Entscheidung für die Liebe. Sage Ja und zögere nicht mehr. Schon kurz darauf wird eine große Last abfallen. Wenn Du Schlafprobleme hast, solltest Du nach der Ursache suchen.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Du bist sehr bemüht, ein Beziehungsproblem zu lösen. Kümmere Dich um Dich selbst und gebe anderen keine klugen Ratschläge.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Deinen Rücken solltest Du mal wieder etwas mehr schonen. Deine Karrierechancen steigen, je gelassener Du bleibst.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Nur die, die auch wirklich etwas zu sagen haben, sollten sich laut zu Wort melden. Was immer Du vorhast - es sollte durchführbar sein.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

An der Reaktion der Menschen in Deinem Umfeld kannst Du erkennen, ob Du beliebt bist. Bemühe Dich einmal um einen goldenen Mittelweg. Dein Schwarz-Weiß-Denken bringt Dich nicht vorwärts. Deine Meinung wird überall abgelehnt.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Mal ganz ehrlich, manchmal wirkst Du so, als ob Du kein Wässerchen trüben könntest. Doch hinter der eleganten Fassade kann es ganz schön brodeln. Einerseits bist Du sehr zufrieden mit Deinem Partner oder Deiner Partnerin, andererseits berührt aber auch noch jemand Dein Herz. Setze Deinen Verstand ein.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Hast Du überhaupt noch die Kraft, die eigenen Interessen durchzusetzen? Du bist viel zu ferngesteuert. Nimm Dein Leben in die eigene Hand! Schaffe Dir geeignete Bedingungen für eine Runderneuerung und Erholungsmöglichkeiten. So, wie es bisher war, kann es nicht weitergehen.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Eine Begegnung berührt sehr stark Dein Herz. Trübe Stimmungen müssen nicht immer einen bestimmten Grund haben. Nimm ein warmes Bad und lasse diesen Tag ruhig vorübergehen.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Deiner Gesundheit zuliebe solltest Du für vernünftige Ernährung sorgen. Ein langersehntes Ziel rückt endlich ein ganzes Stück näher.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Etwas mehr Abstand vom täglichen Einerlei könntest Du gut gebrauchen. Eine Begegnung rührt sehr stark Dein Herz.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Du arbeitest Deine Aufgaben nicht einfach ab, sondern setzt Dich auch für das, was Dir wichtig ist, ein. Eine Situation spitzt sich in nächster Zeit gewaltig zu.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März