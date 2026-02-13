Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 13.2.2026

Horoskop morgen, Freitag, 13.2.2026 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Nutze das kostenlose Horoskop von morgen, um Dir Deiner Stärken wieder mehr bewusst zu werden. Im Tageshoroskop vom 13. Februar erhält jedes Sternzeichen eine Portion Inspiration für den Tag.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 13.2.2026

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 13.2.2026. © 123rf.com/grinvalds Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann oder Fische: Ehrlichkeit gehört zur Partnerschaft wie die Luft zum Atmen. Welches Tierkreiszeichen heute in der Liebe eine Überraschung erlebt und wer seine Finanzen besser im Blick behalten sollte, verrät das gratis Horoskop vom Freitag. Der Einfluss der Mondenergien und Sternenkonstellationen ist für jedes Tierkreiszeichen anders spürbar. Die Jagd nach dem großen Glück fängt mit der Auseinandersetzung mit sich selbst an. Nur wer sein Schicksal selbst in die Hand nimmt, entwickelt sich in der Zukunft weiter. Tageshoroskop Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 10.2.2026 Ob in der derzeitigen Lebenssituation mit spannenden Überraschungen zu rechnen ist oder bewährte Konstanz zu mehr Harmonie im Leben führt, wissen die Sterne.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du solltest offen mit Deinem Schatz reden, wenn es um Liebesfrust geht. Achte auf die Gefahr, in die Du Dich durch waghalsiges Handeln begibst.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Ein liebevoller Partner, eine überraschende Einladung, freue Dich! Jetzt kannst Du anderen Deine Gefühle und Emotionen leicht mitteilen.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Setze beruflich auf Teamgeist, denn Deine Kollegen gehen Dir gerne zur Hand. Auch in Deiner Partnerschaft stehen ein paar besinnliche Stunden an. Du bist dazu bereit, Deine Meinung und Überzeugung zu vertreten. Achte aber auch darauf, dass Du nicht fanatisch wirst, das wäre unklug.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Ziehe Dich zurück und behalte Deine Meinung für Dich. Positive Gedanken beflügeln Dich auch körperlich.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Eine super Zeit für Verabredungen, Romantik und heißen Eros. Nach intensiven Gesprächen geht Dir endlich ein Licht auf.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Du bist erotisch sehr aufgekratzt und lässt Dich nur zu gerne locken. Du streckst schon die Fühler nach etwas Neuem aus und bereitest Dich vor. Das ist sehr klug. Etwas finanzielle Planung wäre auch sehr hilfreich.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Beruflich hattest Du immer das Gefühl, es bleibt alles so, wie es ist. Du spürst aber jetzt ganz deutlich, dass Du in einem positiven Wandel bist. Lasse Dich nicht immer so hängen, ziehe die Sache durch.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Die Weichen sind auf Erfolg gestellt, unbedingt auf diesem Weg bleiben! Richte Deine Interessen eher auf Dein Privatleben, denn beruflich kannst Du im Moment nicht besonders viel punkten.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Greife schnell zu, wenn eine Weiterbildung angeboten wird. Auch wenn es privat gerade Stress gibt, beruflich wirst Du dafür entschädigt, und zwar mit einem dicken Lob von Deinem Chef.

Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Manchmal bist Du nicht sicher, ob Du der vielen Verantwortungen gewachsen bist. Du erwartest zu viel von Deinem Schatz, das geht langsam zu weit.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Lebe und liebe, frage danach, was später kommt. Nicht nur in der Liebe, auch in der Freizeitgestaltung schwimmst Du mit deinem Partner auf einer Wellenlänge.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März