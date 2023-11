Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 17.11.2023

Erfahre in Deinem gratis Horoskop, welche Sternzeichen bald Eros persönlich begegnen und wer in Sachen Liebe noch etwas Nachhilfe braucht. Die Sternkonstellationen und Mondenergien können bei einer wichtigen Richtungsentscheidung Dein Schicksal beeinflussen.

Du kannst eine Zweisamkeit erleben, nach der Du Dich schon lange gesehnt hast. Mögliche Unstimmigkeiten in der Partnerschaft lösen sich in Wohlgefallen auf.

Manches fällt Dir scheinbar in den Schoß. Doch was Dir zufällt, solltest Du auch für schlechtere Zeiten festhalten, pflegen und bewahren. Probleme lassen sich bewältigen, finanziell solltest Du etwas kürzertreten.

In der ersten Hochstimmung des Kennenlernens läufst Du jetzt Gefahr, den Anderen nicht so zu sehen, wie er ist. Jage keinem Traumbild nach. Die Hängematte oder die Couch sind jetzt die Orte, an denen Du Dich am wohlsten fühlst. Relaxe, so oft es geht.