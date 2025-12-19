Horoskop heute: Tageshoroskop kostenlos für den 19.12.2025

Horoskop heute, Freitag 19.12.2025 - Tageshoroskop aller ☆ Sternzeichen. ✓kostenlos ✓tagesaktuell ✓für Mann & Frau | Jetzt Zukunft erfahren!

Durch das Horoskop von heute erfährt Dein Sternzeichen, ob mit Gefühlschaos oder innerer Balance zu rechnen ist und wie Du das Schicksal positiv lenken kannst. Die Astrologie begleitet Dich mit kosmischen Tipps im Tageshoroskop vom 19. Dezember.

Dein kostenloses Horoskop am Freitag, dem 19.12.2025

Dein persönliches und kostenloses Tageshoroskop für Freitag, den 19.12.2025. © 123RF/robinatz Wer die Tageshoroskope verfolgt, weiß genau, welche Kraftströme, die von den Himmelskörpern ausgehen, gerade am aktivsten sind und die einzelnen Sternzeichen somit beeinflussen:

Widder, Stier, Zwillinge, Krebs, Löwe, Jungfrau, Waage, Skorpion, Schütze, Steinbock, Wassermann und Fische. Diese astrologischen Energien, zum Beispiel die Mondenergien, können für schlechte Stimmung und ein durcheinandergeratenes Seelenleben sorgen, aber auch für innige Liebesmomente, ob in einer Beziehung oder bei einem heißen Flirt. Die aktuelle Konstellation der Sterne und Planeten wirkt sich aber natürlich nicht nur auf das Liebesleben, sondern auch auf andere Lebensbereiche aus, wie die berufliche Situation oder die Gesundheit.

Damit Liebe, Glück und Erfolg im Leben Einzug erhalten, kommt es darauf an, was man in der jeweiligen Lebenssituation aus dem Wissen der Sterne macht und für welche Richtung man sich entscheidet.

Horoskop Widder: 21. März bis 20. April

Du lässt Dich von niemandem beirren und nutzt dadurch neue Chancen sofort. Nur so erreichst Du Deine Ziele! Deine Gelassenheit und positive Ausstrahlung wirken auf andere sehr ansprechend.

Horoskop Stier: 21. April bis 20. Mai

Zunächst erhältst Du Rückhalt von Kollegen, doch im weiteren Verlauf bist Du auf Deine eigene Durchsetzungskraft angewiesen. Achte genau auf Hinweise und Signale um Dich herum. Gleichzeitig solltest Du Deine Finanzen im Blick behalten, um unangenehme Überraschungen zu vermeiden.

Horoskop Zwillinge: 21. Mai bis 21. Juni

Du bist momentan körperlich belastbar und geistig fit, was Dir gute Voraussetzungen für gesundheitsfördernde Aktivitäten gibt. Es lohnt sich, bewusst sowohl auf Deinen Körper als auch auf Deine innere Balance zu achten. Achte jedoch darauf, dass Du nicht zu sehr Deinen Genuss- und Bequemlichkeitswünschen nachgibst, damit Deine Gesundheit langfristig profitiert.

Horoskop Krebs: 22. Juni bis 22. Juli

Du erlebst gerade positive Entwicklungen sowohl beruflich als auch privat. Nutze diese Phase, um über Dich selbst nachzudenken und Deine eigenen Stärken realistisch einzuschätzen. Indem Du Initiative zeigst, steigerst Du nicht nur Dein Ansehen, sondern wirkst auch besonders attraktiv auf Deinen Partner.

Horoskop Löwe: 23. Juli bis 23. August

Dein Umfeld und die Umstände stehen gut – es ist eine Phase, in der Du zur Ruhe kommen und liegengebliebene Aufgaben in Ruhe erledigen kannst. Da Du Dich nicht in Höchstform fühlst, ist es sinnvoll, Stress zu vermeiden und Hektik bewusst zu reduzieren.

Horoskop Jungfrau: 24. August bis 23. September

Ein Freund wird aus Dir nicht ganz schlau und wartet auf eine Erklärung. Durch Deinen Fleiß und Deine Zuverlässigkeit wirst Du beruflich ein ganzes Stück nach vorne kommen. Man wird auf Dich aufmerksam.

Horoskop Waage: 24. September bis 23. Oktober

Du bist in dieser Woche sehr guter Dinge und überdurchschnittlich einsatzfähig. Anspruchsvolle Aufgaben nicht auf die lange Bank schieben. Deine grenzenlose Hingabefähigkeit beflügelt Deine Partnerschaft.

Horoskop Skorpion: 24. Oktober bis 22. November

Deine Arbeitskollegen sind von Deiner Überheblichkeit nicht gerade begeistert. Du gibst und erhältst Gefühle der Geborgenheit und Zärtlichkeit.

Horoskop Schütze: 23. November bis 21. Dezember

Wichtig ist jetzt, dass die Nerven geschont werden. Dein Gefühl signalisiert, sich verändern zu wollen. Du kennst aber die genaue Richtung nicht. Übe Dich in Geduld, das klärt sich bald auf.



Horoskop Steinbock: 22. Dezember bis 20. Januar

Das Leben ist ein Geschenk für Dich, es verspricht harmonisch zu werden. Privat bist Du im Einklang, und Kummer gehört der Vergangenheit an. Du bist ein sehr geschickter Vermittler zwischen verhärteten Fronten.

Horoskop Wassermann: 21. Januar bis 19. Februar

Überlege gut, was jetzt gesagt wird, darauf kann man bauen. Nimm Dir Zeit, Deine Gefühle zu ergründen.

Horoskop Fische: 20. Februar bis 20. März